Béčko Opavy si zapsalo dvě výhry, s týmem trénuje Mikulenka

K pátečnímu duelu trenér Slezského FC Opava řekl: „Nastoupil proti nám tým, který mě v sestavě osm hráčů ze širšího kádru áčka doplněný o mladé fotbalisty. Soupeř na nás nastoupil, my jsme se rozjížděli pomaleji. Přece jen byl to pro nás první zápas na přírodní trávě.“ Opava nakonec v prvním půli dala dvě branky. Skóre otevřel Kramář, které pak ještě napodobil Celba. „Měli jsme i další šance. Kramář dokonce trefil tyč a jednu šanci zahodil, stejně tak Šigut,“ pokračoval Roman West.

Po přestávce dala Opava další dva góly. „Nástup do druhého poločasu jsme měli výborný. Hra měla parametry. Dostávali jsme se do šancí a byli produktivní,“ těšilo Westa. „V posledních třiceti minutách už tempo opadlo a my jsme si nic nevytvořili. Zápas ale splnil, to co jsme od něj očekávali,“ zakončil trenér Slezského FC Opava. V pátek ještě čeká na Slezany regenerace a v sobotu návrat domů.

Slezský FC Opava - Pogoń Szczecin 4:1 (2:0)

Branky: Kramář, Celba, Bílek, Janjuš.

SFC Opava: Digaňa (46. Lasák) – Celba (46. Kopečný), Žídek (60. Janoščín), Janoščín (46. Helebrand), Kadlec (46. Ščudla) – Macháček (46. Bílek), Rychlý (46. Gorčica) – Pikul (46. Janjuš), Didiba (75. Darmovzal), Šigut (60. Celba) – Kramář (46. Rataj). Trenér: Roman West.