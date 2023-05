„Situace není dobrá. Dobře si uvědomujeme, že hrajeme o záchranu. Do těchto problémů jsme se dostali sami,“ konstatoval předseda představenstva Lukáš Petřík. „Měli jsme mít minimálně o sedm bodů více. Mrzí nás ztracené zápasy v závěrech. Platí to o Slavii a Jihlavě. Nevyšlo nám utkání s béčkem Olomouce, ve kterém jsme zahodili nespočet šancí. V Chrudimi to byl zápas na 0:0, v závěru jsme inkasovali gól z penalty,“ povzdechl si šéf SFC Opava.

Středeční duel s béčkem Sparty Opava nezvládla vůbec. Letenští navíc dorazili bez posil z áčka. „Je pravda, že tohle utkání bylo hrubě nepovedené. Podali jsme bezkrevný výkon, chyběla nám energie. Tak se o záchranu nehraje,“ zlobil se Lukáš Petřík.

Přímí konkurenti Opavy v bojích o záchranu jako Třinec a Prostějov sáhli ke trenérským změnám. V souvislosti se Slezským FC se znovu začalo skloňovat jméno Davida Ouhlehy, který během této sezony skončil v ostravském Baníku. „Zápas se Spartou jsme si se sportovním úsekem rozebrali a vyhodnotili. Závěr je takový, že trenér Peter Hlinka má nyní stále naší plnou podporu. Když pominu výkon proti Spartě, neřekl bych že herně to je tak špatné, ale body nám zkrátka schází. Před námi je stále sedm utkání a věříme, že tento tým má na to, aby soutěž zachránil,“ podotkl předseda představenstva Slezského FC Opava.

K současnému týmu, který sestavil sportovní úsek se vyjádřil trenér Peter Hlinka. „Na podzim jsem tu sice ještě nebyl, nebyl jsem ani součástí týmu, který mužstvo skládal. Za mě nám ale chybí kvalita. Chtěli jsme to doplnit Petrem Rybičkou, u něj bohužel vznikla nešťastná situace ohledně zdravotního stavu. V zimě jsou možnosti velice omezené, takže teď holt hrajeme s čtyřmi až pěti hráči, kterým je devatenáct roků,“ zamyslel se na tiskové konferenci po utkání s béčkem Sparty trenér Slezského FC Opava Peter Hlinka.

Po zápase se Spartou přímo na stadionu a následně i na sociálních sítích panovala z řad fanoušků velká nespokojenost. Opavští fans dokonce chtěli hráče svléknout z dresů. „Chceme po hráčích zodpovědnost, aby odevzdali maximum. Za naše výkony jsme zodpovědní. Musíme si to uvědomit. Tento klub nepatří do třetí ligy a my tomu za každou cenu musíme zabránit. To, že lidé vyjadřují svou nespokojenost i takto extrémním způsobem, je zcela normální a mají na to právo. Z mého pohledu je to vlastně dokonce logické,“ řekl ještě opavský kouč.

Do konce jarní části zbývá sedm kol. Na Slezany čeká náročný los. Hrají v Táboře s Táborskem, bude následovat domácí duel s Karvinou, venkovní utkání v Líšni a Příbrami. Následně vyzve Opava Prostějov, jede do Třince a jaro zakončí domácím duelem s Varnsdorfem.