Po dvou povedených zápasech vyšli tentokrát opavští fotbalisté naprázdno. Na hřišti favorizované Příbrami příliš nebezpeční nebyli. Domácí celek byl v ofenzivě na tom podstatně lépe. Vyhrál zaslouženě 2:0 a vrátil se do hry o barážové příčky.

Opava tentokrát neuspěla. | Foto: Deník/Petr Widenka

Domácí celek si první velkou šanci vytvořil po dvaceti minutách hry. Ke střele se dostal El Sheik. Jeho povedenou ránu vytlačil gólman Lasák na břevno. Po půlhodině hry už favorit vedl. Dudl poslal do vápna přesný centr a zcela volný El Sheik hlavičkou překonal opavského gólmana – 1:0. Po přestávce nejdříve zahodil dobrou šanci Antwi. V 65. minutě se už Příbramští radovali. Po rohovém kopu se trefil kanonýr Wágner. Opavští byli směrem dopředu téměř neškodní. To domácí pomohli své vedení ještě navýšit. Jenomže Zeronik Lasáka nepřekonal.

„Na začátku utkání jsme byli aktivnější, bohužel do další fáze zápasu se nám to nepodařilo přenést,“ řekl asistent opavského kouče Lukáš Černín. „První šanci domácích jsme ještě přežili, druhou už. Domácí hráč hlavičkoval zcela nepokrytý, a to by se nemělo stávat. Tato branka nás rozhodila. Naopak Příbrami narostla křídla,“ pokračoval Černín. „Domácí byli lepším týmem. My jsme si prakticky nevytvořili jedinou šanci. Soupeř vyhrál zaslouženě. Mrzí nás, že jsme nebyli schopni navázat na předešlé dva povedené duely,“ zakončil asistent Miloslava Brožka.

Příbram – SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 33. El Sheik, 65. Wágner. Rozhodčí: Orel – Likař, Mojžíš ŽK: Rataj. Diváci: 872.

FK Viagem Příbram: Smrkovský - Čejka, Dudl (78. Petrák), Fišl, Jahič - Jeřábek, Šimáček (78. Langhamer), El Sheik (87. Mašek), Zeronik (87. Švestka), Antwi (74. Anih) – Wágner. Trenér: Karel Krejčí.

Slezský FC Opava: Lasák - Tsykalo, Vincour, Janoščín, Kadlec - Rychlý (78. Macháček), Bílek (78. Gorčica) , Kopečný (65. Dostál), Ščudla (65. Šigut) - Rataj, Rybička (78. Hranoš). Trenér: Miloslav Brožek.