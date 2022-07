Dvacetiletý záložník Radim Dostál přestoupil do Slezského FC Opava z třetiligového Hlučína. Loňská sezona mu vyšla skvěle. Vybojoval si trvalé místo v základní sestavě. Nastoupil do třiceti zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek. „Radim je mladý talentovaný hráč. Vytipoval jsem si ho v Hlučíně už před půl rokem a z toho důvodu jsem ho vzal do přípravy. V ní ukázal své předpoklady a potenciál, který věřím, že v budoucnu naplní,“ okomentoval příchod hlučínského záložníka sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek.