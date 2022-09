„Za Opavu chci hrát, je to klub, který mi přirostl k srdci. Je tady trenér, který mi věří, našel mi roli v týmu. Byl jsem zaskočen z toho, že jsem se nakonec v nominaci neobjevil,“ řekl Deníku po zápase s béčkem Slavie Bartosz Pikul. „Sedět na tribuně bylo pro mě utrpení, protože jsem nemohl klukům pomoci. Více to ale komentovat nechci,“ řekl ještě, s tím, že je připraven dále jednat. Letos za Opavu nastoupil do pěti zápasů, ve kterých vstřelil jednu branku, pokaždé patřil k nejlepším hráčům na hřišti.

Chyběl proti Slavii, hrát nebude nebude ani v Jihlavě. „Hráč Bartosz Pikul je stále hráčem A-týmu. V zápase proti Slavii Praha nebyl Bartosz v nominaci na utkání čistě ze sportovních důvodů, jelikož jsme chtěli vidět, jakým způsobem je tým schopen se prezentovat i bez něj. Ze stejného důvodu nebude v nominaci také pro nedělní utkání v Jihlavě. Chceme nicméně vyvrátit veškeré spekulace o tom, že by byl vyřazen z kádru nebo přestal trénovat s týmem," vyjádřil se na klubovém webu k celé záležitosti předseda představenstva Lukáš Petřík. Je zvláštní dělat tyto pokusy během rozehrané sezony, když na tým čeká celá zimní příprava, doba ideální na různé zkoušky.

Je ovšem pravdou, že hráči byla nabídnuta smlouva, kterou zatím neakceptoval. „Bartoszovi byla nabídnuta na druholigové poměry nadstandardní smlouva a je teď čistě na něm, zda-li ji akceptuje a propojí svou budoucnost dál s klubem SFC Opava, který se k němu v době jeho zranění zachoval více než férově a po celou dobu rekonvalescence, mu hradil mzdu v plné výši, přestože nemusel,“ řekl Petřík. Ano, Pikul v loňském ročníku marodil. Nicméně standardně je v profesionálních smlouvách zakotveno, že klub je povinen hráči platit mzdu v plné výši, pokud není zdravotně indisponován více než šest měsíců. Pikul ale více než půl roku rozhodně nemarodil. Dle informací z okolí hráčské kabiny je problémem podepsání nového kontraktu výše výstupní částky v případě hráčova přestupu z Opavy. V tomto směru se vedení a fotbalista rozcházejí.

Jasné je, že Opava, která potřebuje body jako sůl, se sama vědomě oslabila. Klíčový hráč nehraje a plat mu chodí. A jak z celé situace ven? Jednou z možností je domluvit se na novém kontraktu, nebo do osmého září udělat Pikulův přestup do jiného klubu. Transfer musí ale proběhnout do osmého září, kdy v českých profesionálních soutěžích končí přestupní termín. To, že Pikul nehraje, navíc snižuje jeho cenu na trhu, což je dobrým signálem pro případné zájemce.