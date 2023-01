Fotbalové bleskovky z Opavska

V 55. minutě se do míče opřel zpoza šestnáctky Kadlec a hráči Bystrice si míč ztečovali do brány. V 71. minutě rozběhl Bílek Hranoše, který se dostal k zakončení a bylo to 1:3. „Vojta na svůj věk podává velmi dobré výkony. Pokud bude dál dobře pracovat, tak se s mužským fotbalem dokonale sžije,“ míní Hlinkův asistent a dodal: „Soupeře hodně zlobil svou rychlostí.“

K vidění pak byly ještě dva góly. „Inkasovali jsme opět po chybě, když jsme neodkopli balon. Nakonec se nám díky Janjušovi podařilo přidat ještě čtvrtý gól. Jinak zápas splnil svůj účel. Protočili jsme všechny zdravé hráče. Navíc se hrálo na dobře připraveném terénu,“ zakončil Lukáš Černín.

Povážská Bystrica – SFC Opava 2:4 (1:1)

Branky Opavy: 11. Helebrand, 55. Kadlec, 71. Hranoš, 87. Janjuš.

Opava: Číž (46. Fojtíček) - Helebrand ( 46. Pejša), Vincour, Janoščín, Ščudla (46. Kadlec) - Tsykalo (46. Bílek) – Kramář (46. Janjuš), Dostál (46. Gorčica), Buchvaldek (65. Šeba), Šigut (46. Klejnot) – Rataj (46. Hranoš). Trenér: Peter Hlinka.