/FOTOGALERIE/ Po Slovácku remizovali opavští fotbalisté i s druhým ligistou. Ve Zlíně uhráli s domácími Ševci bezbrankovou remízu. Ve druhém poločase Slezané dokonce sahali po výhře. Velké šance ale Chickbo zahodil. Hostující kouč Miloslav Brožek svůj tým chválil.

Fotbalisté Zlína (bílé dresy) se ve třetím přípravném zápase utkali s druholigovou Opavou. | Foto: Deník/Libor Kopl

Úvod utkání patřil domácím. Soupeře ze Slezska v poli převyšovali, ale z převahy vytěžili jen několik střel. Rány Dramé a Vukadinoviče šly mimo a pokus Slončíka zneškodnil hostující gólman Richter. Opava ubránila i několik standardních situací soupeře a postupně hru vyrovnala. Dostala se i k náznakům šancí, ale brankář Dostál nic složitého řešit nemusel. „Zlín začal proti nám ve velkém tempu. Prvních deset minut jsme museli rozdýchat. Pak se nám ale podařilo nápor Zlína eliminovat a byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem,“ začal o utkání hovořit opavský trenér Miloslav Brožek.

Po přestávce byla nebezpečná Opava. V 70. minutě se v obrovské šanci ocitl hostující Chickbo, který ale gólmana Dostála nepropálil. Stejný hráč Slezanů se pak dostal k ještě jednomu zakončení, také střídající Bachůrek ale spoluhráče podržel. „Ve druhém poločase jsme mohli vítězství strhnout na svou stranu. Bohužel jsme šance neproměnili. Celkově utkání hodnotím pozitivně. Byly tam z naší strany dobré fotbalové věci. Těší mě, že jsme utkání zvládli velmi dobře takticky i běžecky, navíc proti ligovému soupeři,“ pochvaloval si šéf opavské lavičky. „Utkání dohrávali mladíci jako Pejša, Kovárník, Ligač nebo Višňa. Jsem rád, že dostali čuchnout k dospělému fotbalu a musím říci, že si nevedli špatně,“ řekl ještě Miloslav Brožek.

Opavský Slezan zná soupeře v přípravě, generálka v Krnově

Nyní čeká na Opavu opět náročný týden, ve kterém Slezané narazí na dva polské soupeře. Ve středu hraje Slezský FC v Žimrovicích proti Jastrzebie a v sobotu ve Wroclavi proti Slasku. „Středeční zápas bereme jako tréninkový. Někteří kluci dostanou i volno, tak abychom v sobotu šli do zápasu v nejsilnějším možném složení,“ nastínil Miloslav Brožek, kterého mrzel fakt, že se poranil kotník Solomon Omale. K

Co se týká nových posil, tak ty by se v Opavě mohly objevit v pondělí. Tomáš Wágner mezi nimi nejspíše nebude. „Tak dlouho se rozhodoval, až jsme o něj ztratili zájem. Chceme hráče, který chce do Opavy jít a být maximálně motivovaný. Věřím, že v pondělí by se ale mohly do tréninku zapojit nové posily,“ zakončil trenér SFC Opava.

FC Zlín – SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Batík – Horák, Pospíšil. Diváci: 200.

Zlín 1. poločas: Dostál – Polášek, Simerský, Didiba, Reiter – Bužek (30. Kulíšek) – Vukadinović, Slončík, Dramé – Fantiš, Ndiaye Latyr. Zlín 2 poločas: Dostál (75. Bachůrek) – Obadal, Kulíšek, Kolář, Bartošák – Hrdlička (70. Polášek), Tkáč, Janetzký, Číž - Bobčík, Kovinič. Trenér: Pavel Vrba.

Opava: Richter (46. Fojtíček) – Kopečný, Helebrand, Janoščín, Kadlec – Rychlý – Kopečný (80. Ligač), Omale (16. Whiffen), Ondráček (80. Kovárník), Dostál (57. Hýbl) – Šigut (57.. Pejša) – Rataj (57. Chickbo). Trenér: Miloslav Brožek.