Opava dala o sobě vědět poprvé v 10. minutě. Ščudla přesným centrem našel Yunise, který placírkou poslal míč těsně vedle branky. O tři minuty později se k zakončení dostali hosté. Musil nasměroval balon těsně vedle. V 19. minutě se rozběhl Kramář, dostal se až před Melichara, ovšem balon mu utekl a akce skončila faulem opavského hráče na gólmana, za kterou uviděl žlutou kartu. O šest minut později se ke střele dostal Kadlec, ke smůle Slezanů ale trefil jen protihráče. Sedm minut před poločasem měli Opavští velkou šanci. Rataj prudkou přihrávkou rozběhl Ščudlu. Ten vypustil ostrý centr a mí si málem do vlastní sítě srazil Dudl. Na druhé straně pálil těsně nad po Petrákově vysunutí Anih. A rušno bylo znovu před Melicharem. Gólman Příbrami se musel vytáhnout proti střele Kramáře.

Po hodině hry nahrával Kramář Bílkovi, ten ale minul bránu. A domácí brzy měli gólovku. To se k ráně odhodlal Ščudla a Melichar vyrážel míč na rohový kop. O pár okamžiků později kopal Bílek trestný kop. Balon propadl na zadní tyč a hosty zachránila branková konstrukce. Gól nakonec dali hosté. Kadlec fauloval ve vápně Čermáka a Wágner poslal z penalty hosty do vedení. Opava se snažila s výsledkem něco udělat. To se jim ale nepodařilo. Naopak v poslední minutě se v dobré šanci ocitl hostující Wágner.

Slezský FC Opava – Příbram 0:1 (0:0)

Branka: 68. Wágner (penalta). Rozhodčí: Opočenský – Matoušek, Lakomý. ŽK: Kramář, Helebrand, Janoščín, Lasák – Sakala, Anih, Fišl, Wágner, Dudl, Novotný, Zápotočný. Diváci: 1250.

Opava: Lasák – Kopečný, Helebrand, Janoščín, Kadlec – Bílek - Kramář, Gorčica (79. Dostál), Ščudla – Yunis, Rataj (75. Janjuš). Trenér: Roman West.

FK Viagem Příbram: Melichar – Sakala, J. Jeřábek, Fišl – Osmančík (79. Čejka), M. Čermák (92. Vokřínek), Petrák, Musil (78. Švestka), Dudl – Wágner, Anih (65. Novotný).Trenéři: Marek Nikl.