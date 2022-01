„Na Holíka máme nabídku z Karviné,“ potvrdil Deníku informaci sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. „Holíkovi končí v létě smlouva. Pokud Karviná převezme jeho plat, může Lukáš do Karviné hned odejít,“ dodal jedním dechem šéf sportovního úseku Slezského FC Opava.

Holík patří ke zkušeným hráčům. Za Opava nastoupil do pětadvaceti zápasů v první lize, ve který dal dva góly a přidal tři asistence. Během podzimu si připsal na konto šestnáct utkání ve druhé nejvyšší soutěži, a to s bilancí čtyř branek. Trenér Roman West ho označil po podzimní části za nepostradatelného. V nejvyšší soutěži má tento fotbalista na kontě celkově 132 utkání. Vedle Opavy hrával také za Zlín a pražskou Duklu.

Otazník visí nad dalším působením Josefa Celby. Šestadvacetiletý obránce přišel do slezské metropole na roční hostování z ostravského Baníku a ihned se zařadil k hráčům základní sestavy. „S Baníkem jsme měli ústní dohodu, že ho můžeme po půl roce vrátit. Sám Alois Grussmann nám říkal, že pokud o něj nebudeme mít zájem, hostování skončí dříve. Jenomže Celba chce u nás pokračovat. Já ho ale nechci, přípravu s áčkem nezačne. Opci na něj neuplatníme, neboť jsme na jeho post přivedli Kopečného,“ podotkl Jaroslav Kolínek. „Dokonce jsme mu sehnal angažmá ve slovenském Pohronie, ale to odmítl,“ doplnil sportovní manažer Opavy. „Josef Celba má v Opavě platnou smlouvu o hostování do 30. června 2022. Tím je vše jasně dáno,“ řekl Deníku hráčův agent Václav Svěrkoš.

V Opavě už dále nebudou pokračovat Smékal, Wybraniec a Putyera. „Dostali svolení hledat si angažmá. Smékal by měl odejít do Hlučína,“ uzavřel Kolínek.

Opava už také uplatnila opce na Šiguta s Kadlecem. „Opce jsme uplatnili, nyní chci s oběma hráči podepsat víceleté kontrakty,“ zakončil Kolínek, který v zimní přestávce přivedl Michala Bílka z Ústí nad Labem a Miloše Kopečného z Táborska.