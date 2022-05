„V neděli večer zasedalo všech pět členů představenstva. Ti se jasně shodli, že mě do Karviné nepustí. A to ani za finanční kompenzaci,“ řekl Deníku opavský trenér Roman West. „Musím přiznat, že nabídka z Karviné byla hodně zajímavá. Byla mi nabídnuta práce v ambiciózním klubu, který se bude rvát o postup do ligy. Šlo o lákavou nabídku, o které jsem musel přemýšlet,“ přiznal čtyřicetiletý kouč.