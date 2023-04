/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Pořádně posílenou rezervu pražské Slavie mohla oslabená Opava obrat o tři body. To se nakonec nestalo. Slezané ještě v páté minutě nastavení díky Kadlecově brance vedli. Sešívání nakonec srovnali na konečných 1:1, a to díky dobře kopnuté standardce v podání Berana.

F:NLSlavia B - Opava 1:1 (0:0) | Foto: Deník/Michal Káva

Slavia nasadila do hry Tecla, Hronka, Bořila, Juráska či Pecha. Naopak Opavští kompletní nebyli, nicméně se rvali o dobrý výsledek. Hned v úvodu nechal Číže vyniknout zkušený ostrostřelec Tecl. Tentýž hráč měl další možnost v závěru poločasu. Vítězem vzájemného souboje byl opět strážce opavské svatyně.

Valašské klima Opavě nesedlo. Nezvládli jsme druhý poločas, zlobil se Partyš

V úvodu druhého poločasu si vzal slovo opavský mladíček Hranoš, který dokonce udělal kličku zkušenému Bořilovi, ovšem brankáře Stejskala se mu překonat nepodařilo. Na druhé straně kontroval Labík střelou do tyče. O chvíli později hlavičkoval mimo bránu Tecl. Opavští se taky snažili směrem dopředu něco vymyslet. Do slušné šance se dostal po přihrávce Macháčka Rataj, jeho pokus těsně minul bránu. V 75. minutě byl faulován Omale a Slezskému FC se naskytla slušná standardní situace. Míč vzal Kadlec a trefil se parádně – 0:1. Když to vypadalo, že si Opavští odvezou z Xaverova tři body, přišla v páté minutě nastavení standardní situace na druhé straně. Míč si postavil Beran a povedenou střelou srovnal na 1:1.

„V naší kabině panuje obrovský smutek, neboť jsme o vítězství přišli v páté minutě nastavení. Musím ale uznat, že remíza je spravedlivá,“ přiznal opavský trenér Peter Hlinka. „Slavia nasadila pět hráčů s áčka, měla navrch. My jsme měli problém s dostupováním. Dobře jsme bránili. Soupeř měl šance po našich chybách. Vyšla nám strategie s pěti obránci,“ pokračoval šéf opavské lavičky. „Ve druhém poločase jsme si vypracovali dvě dobré šance, ale nebezpečný byl soupeř, trefil tyčku. V naší hře byl vidět týmový duch, který nám proti Vlašimi chyběl,“ zakončil Peter Hlinka.

Slavia Praha B – Slezský FC Opava 1:1 (0:0)

Branky: 90+5. Beran – 75. Kadlec. Rozhodčí: Rouček – Černoevič, Špindlerová. ŽK: Pech – Tsykalo, Macháček, Yunis, Číž. Diváci: 425.

Opava: Číž – Helebrand, Janoščín, Tsykalo, Rychlý, Kadlec – Macháček (76. Gorčica) – Šigut (90+6. Haitl), Omale, Rataj (69. Ščudla) – Hranoš (76. Yunis). Trenér: Peter Hlinka.