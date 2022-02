Chlebičov posiluje, ulovil Sedláře a Středulu

K sestavě řekl: „Rýsuje se nám to. Po soustředění v Polsku jsme se zase o kousek posunuli. Máme jasno o sedmi postech. Generálka a i první jarní zápas nám ukáži obrázek.“ V sestavě by neměl chybět uzdravený kapitán Jan Žídek. „Honza je nachystaný. Pevně věřím, že bude naší velkou posilou. Taky jsem rád, že v plné přípravě je Denis Darmovzal. Naskočil do utkání v Polsku, na hřišti se objeví i v Brně,“ přiblížil Roman West.

K tomu, zda se objeví v základní sestavě nové akvizice Bílek s Kopečným, trenér uvedl: „Oba jsou v užší třináctce, čtrnáctce hráčů.“

Sobotní duel v Brně začíná ve 14 hodin.