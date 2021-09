Jihočeši letos oproti předchozí sezoně válí. Z dosavadních sedmi kol FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vytěžili dvanáct bodů a patří jim šestá příčka. Naposledy svěřenci trenéra Miloslava Brožka porazili Třinec 3:0.

„Táborsko hraje letos velmi dobře. Je to běhavý tým a silný do kombinace,“ vypozoroval jeden z opavských trenérů David Mikula. Jihočeši pracují dobře se zahraničními hráči. Lize dali útočníka Abdallaha Simu. Letos má trenér Brožek v kádru z Baníku zapůjčeného Nigerijce Muhamenda Tijaniho. Do jednoho zápasu zatím nastoupil pětadvacetiletý Portugalec Rafa, který působil i v Ománu a Rumunsku. O dvě utkání více má ve druhé lize jeho krajan Ricardo Rafael Costa Miranda. Tento sniper v minulosti oblékal dres rumunské Kluže. Cizineckou legii uzavírá sedmadvacetiletý brazilský obránce Stephano Almeida. Ten hrával v Česku i za pražskou Duklu, vyzkoušel si také jak chutná fotbal v Portugalsku.

„Sází na práci se zahraničními fotbalisty, která jim vychází. Mají ale i dobré české hráče,“ zvedl prst opavská asistent a dodal: Viděl jsem je v duelu s Brnem a hráli dobře. Vycházejí z dobré defenzivy, kde výborně pracuje stoperská dvojice – Navrátil – Holiš.“

Díky úspěchu v poháru přivítá Opava v úterý ligistu z Mladé Boleslavi. „Je dobře, že máme ligový tým doma. Ale hlavně se musíme soustředit na sobotu. Musíme potvrdit vítězství v Jihlavě,“ má jasno pravá ruku trenéra Romana Westa. Sobotní duel má v výkop v 15 hodin.