I to byl důvod pro vedení klubu sáhlo k posílení. Pod Javorový dorazily dvě zahraniční akvizice. Do týmu trenéra Františka Straky dorazili Josue Ulrich Ntoya z Francie a Tidiane Djiby Ba ze Senegalu. „Třinec těmito příchody posílil defenzivu. Uvidíme, jak se tito hráči s týmem rychle sehrají,“ řekl opavský asistent David Mikula.

Třinec zatím všechny tři zápasy prohrál. Doma s Ústím nad Labem 2:3 a Duklou 1:3. Tři góly inkasoval v Chrudimi, kde dal 3:0. „Mají nula bodů, budou chtít s tím něco udělat. Z tohoto pohledu nás nečeká lehké utkání. V našich silách je ale ho zvládnout,“ podotkl Mikula. „Nám poslední dva zápasy vyšly. Zvládli jsme doma Vyškov a následně splnili pohárovou povinnost s Bohumínem. Věřím, že na Třinec budeme dobře připraveni,“ poznamenala pravá ruka Romana Westa.

A jak to vypadá s opavskou sestavou? Vrátit by se do ní měl mladý záložník Samuel Šigut, který v posledních dvou utkáních absentoval kvůli zranění. „Samuel už od čtvrtku bude připraven, v zápasové nominaci by neměl chybět,“ řekl Mikula. Stejně tak nová akvizice, chorvatský útočník Luka Pisačič. „K zápasu nominován bude, zda ale nastoupí v základu, ještě nevíme,“ zakončil David Mikula.

Úterní zápas začíná na třineckém trávníku v sedmnáct hodin.