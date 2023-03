/FOTOGALERIE/ Kdysi ligový stánek v Drnovicích bude dalším místem, kde se v letošní sezoně představí fotbalisté Slezského FC Opava. Domácí Vyškov bude pro svěřence trenéra Petera Hlinky těžkým oříškem, v tabulce okupuje přední příčky a netají se postupovými ambicemi. Slovenský stratég má ale jasno, z Drnovic chce přivést body.

Peter Hlinka | Foto: Deník/Petr Widenka

„Po utkání s olomouckým béčkem bylo cítit v kabině velké zklamání. Zápas jsme měli ve svých rukách a nakonec jsme ho do vítězného konce nedotáhli. Utkání jsme si zanalyzovali. Podívali jsme se na věci, které byly špatné a pochválili, to co bylo dobře. Podali jsme výkon, který nás zavazuje pro další práci. Body, které jsme ztratili, chceme získat zpět,“ podotkl opavský kouč Peter Hlinka.

Na adresu Vyškova řekl: „Je tým, který má svou kvalitu. Hraje na vyšších pozicích. My ale máme kvalitnější mužstvo. Jak jsem řekl, chceme ztracené body z minulého týdne získat zpět,“ pokračoval trenér Slezského FC Opava. „Vyškov má ve svém středu individuality, prezentuje se rychlou hrou a dobrou kombinací. Pokud ale správně zabezpečíme prostory, můžeme být úspěšní,“ poznamenal Peter Hlinka.

A jak bude vypadat opavská sestava? „Drobné zdravotní problémy měli Kuba Yunis a Samuel Šigut. Ale už jsou v pořádku. O tom, jak bude vypadat naše sestava se rozhodneme před utkání. Základní osa ale bude stejná jako v sobotu,“ prozradil Peter Hlinka.

Sobotní duel má výkop v 10.15.