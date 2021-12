Opava se chystá na Zbrojovku. Chceme uspět, hlásí Janoščín

/FOTOGALERIE/ Poslední zápas letošní sezony mají před sebou opavští fotbalisté. A bude to velký šlágr. Do Městských sadů míří lídr soutěže a to brněnská Zbrojovka. Utkání se mělo hrát před týdnem, ovšem proti bylo počasí.

Opava hostí brněnskou Zbrojovku | Foto: Deník/Petr Widenka

„Byli jsme nastavení na zápas, ale pak se to odložilo. Počítali jsme s tím, že se utkání asi odehraje na jaře. Nenapadlo nás, že se to bude tlačit na podzim. V úterý pak přišlo rozhodnutí, že se bude hrát v sobotu. Bylo to pro nás zprvu překvapení, ale pak jsme se do toho rychle vrátili zpátky. Na zápas se těším,“ řekl zkušený obránce SFC Opava Jiří Janoščín. Roman West byl vyhlášen nejlepším trenérem měsíce listopadu Slezský FC v úvodním duelu s Brnem na jeho půdě sahal po výhře. V zajímavém utkání Opavští vedli díky trefě Matěje Helešice z penalty a měli i další šance, jenže po změně stran otočili skóre svými góly domácí Jan Moravec a Pavel Zavadil. „Měli jsme to rozehrané fantasticky, jenže nakonec jsme si neodvezli ani bod. Teď je rozdíl v tom, že se nám daří dávat góly. Na jednu branku už nepotřebujeme třeba šest šancí. Kdybychom ten zápas sehráli ve formě, jakou máme teď, měli bychom velkou šanci je porazit. Věřím, že to v sobotu potvrdíme a vyhrajeme,“ zakončil zkušený zadák. Svěřenci kouče Richarda Dostálka v týdnu pokračovali v přípravě na zápas. „Už v říjnu bylo hráčům avizováno, že po plánovaném skončení podzimu budeme ještě dva týdny pokračovat v tréninku, pouze jsme museli uzpůsobit tréninkový plán. Hráče čekaly zátěžové testy či vedlejší sportovní aktivity jako třeba lední hokej. To jsme přesunuli na příští týden a v tomto týdnu jsme se chystali na utkání," uvedl kouč jihomoravského celku pro klubový web. Sobotní duel má výkop ve 13.30.