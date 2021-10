/FOTOGALERIE/ Šestý domácí zápas této sezony čeká v sobotu na opavské fotbalisty. Do cesty se jim postaví trápící se Žižkov. Ten dokonce v týdnu odvolal trenér Davida Oulehlu, kterého nahradil Zdeněk Koukal. Slezané zatím doma vyhráli pouze jednou, to mají v plánu v sobotu změnit.

Roman Wesr | Foto: Deník/Petr Widenka

„Žižkov v úterý odvolal trenéry, takže uvidíme, s čím přijede. Viděli jsme jeho zápasy v Třinci a s Chrudimí. Každopádně teď je to pro nás nevyzpytatelný soupeř. Mohou přijít změny v sestavě, v rozestavení i stylu hry. Sami jsme v očekávání, co z toho vyleze,“ zamýšlí se opavský trenér Roman West. „Soupeř hraje v rozestavení 4-1-4-1 hodně odzadu, snaží se hrát kombinačně a dovede si vytvořit šance. Tohle všechno ovšem bude nyní složité předvídat, takže od první minuty musíme být připraveni reagovat. Hlavně se ale musíme soustředit sami na sebe. Potřebujeme vyhrát, abychom se odrazili zpátky do středu tabulky a měli klid na další zápasy,“ má jasno opavský stratég.