Slezané mají za sebou tři jarní zápasy, a to s týmy, které hrají o záchranu. „Bude to úplně jiný zápas, než ty předchozí. Naši dosavadní soupeři hráli z bloku a čekali na brejky. Těžko se k ním dostávalo. Dukla je úplně jiný tým. Snaží se hrát fotbal už od vlastní brány. Její silnou zbraní je její velká fotbalovost,“ řekl opavský trenér Roman West. „Musíme potvrdit bod z Chrudimi, a to se nám podaří jen v případě, že Duklu porazíme. Na Dukle jsme neodehráli až tak špatné utkání. Naším problémem byla ale špatná koncovka a zbytečné ztráty,“ uzvedl šéf opavské lavičky.