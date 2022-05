„Účast v baráži máme ve svých rukou. Záleží jen na nás, jak se s tím popereme,“ řekl opavský trenér Roman West. Severočeši s novým trenérem Martinem Haškem musí ve Slezsku vyhrát, aby si alespoň ponechali teoretickou naději. „V obdobné situaci jsme se ocitli poměrně nedávno, a to na Žižkově. Viktorka nás taky musela porazit a my jsme tento zápas úplně nezvládli. Dělali jsme chyby, pouštěli soupeře do šancí. Musím taky uznat, že soupeř hrál dobře. Žižkov se nesmí opakovat,“ má jasno šéf opavské lavičky. „Pokud navážeme na poslední domácí zápasy, ve kterých jsme byli schopni vytvořit dost šancí a budeme zodpovědění směrem do defenzivy, tak uspějeme,“ podotkl trenér Opavy.