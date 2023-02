Petr Rybička už absolvoval s Opavou pondělní odpolední trénink. „Petr Rybička k nám přichází na půlroční hostování s opci. Je to fotbalista, který hlavně během angažmá v Chrudimi byl hodně gólový,“ řekl sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. Nová opavská akvizice nastupovala za Chrudim už ve třetí lize, s bilancí šestatřiceti branek. Ve druhé nejvyšší soutěži se pak za Znojmo a Chrudim trefil čtyřiadvacetkrát. V první lize debutoval za Brno proti pražské Spartě. „Petr toho v Hradci příliš pod trenérem Koubkem nenahrál. Věřím, že u nás dostane novou chuť do fotbalu a bude posilou,“ poznamenal Jaroslav Kolínek.

Slezané by rádi na přestup získali i devatenáctiletého australského záložníka Thomase Olivera Whiffena. „Během přípravy se předvedl ve velmi dobrém světle. Nyní pracujeme na jeho přestupu do Opavy,“ prozradil sportovní manažer Slezského FC Opava, který by rád do konce přestupního termínu přivedl jednoho hráče. Podle informací Deníku se jedná o záložníka, který momentálně působí ve druhé lize.