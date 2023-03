/FOTOGALERIE/ Druhý zápas na jaře, druhá remíza. Opavští fotbalisté urvali na hřišti v Drnovicích cenný bod s favorizovaným Vyškovem, a to za výsledek 1:1. V samotném závěru dokonce svěřenci trenéra Petera Hlinky sahali po výhře. Mladíček Hranoš ale dobrou šanci neproměnil.

Opava remizovala ve Vyškově 1:1 | Foto: Deník/VLP Externista

Opava nastoupila do zápasu oproti duelu s olomouckým béčkem s jednou změnou v sestavě. Gorčicu nahradila australská posila Whiffen. Na první vážnější situaci se čekalo pouhých sedm minut. A hned byl k vidění gól. Po Vintrově zatažení se odražený balón dostal k Mafwentovi. Jeho pokus byl sražen, ovšem Bayo už uklidil míč do brány. O pár chvilek později mohlo být vyrovnáno. V dobré šanci se ocitl Šigut, ovšem pálil vysoko nad. Dvě minuty před poločasem hledal Šigut před bránou Yunise, domácí ale na poslední chvíli zatáhli za záchranou brzdu a míč odvrátili na rohový kop. V samotném závěru se mohl do šance dostat domácí Mafwent, proti byla ale v té chvíli dobře pracující defenziva Opavských.

Po přestávce se Opavští snažili o vyrovnání. Nejblíže k němu měl po chybě domácí defenzívy Hranoš, který se ocitl v dobré pozici. Favorita skvělým zákrokem podržel brankář Kinský. O pět minut později na druhé straně střílel nebezpečně Kanakimana. V 78. minutě zachránila hosty po akci Lacíka tyč. Pět minut před koncem vypukla v opavském sektoru obrovská radost. Opavští vybojovali balon, míče se zmocnil Kopečný vyrovnal na 1:1. Opavští mohli dokonce výsledek otočit. Hranoš dostal dobrý balon, dostal se za Dweha. Nakonec podstoupil i souboj s brankářem a míč skončil těsně vedle branky.

Opava obrala lídra a chce loupit i u Válečníků

„S bodem jsme spokojeni. Musíme být skromní. Dotahovali jsme jednobrankové manko. Soupeř měl ve druhém poločase dvě šance, z jedné trefil tyč. Jsem rád, že se nám podařilo v závěru vyrovnat. Změnili jsme rozestavení a hráli vabank. Naše hra byla v té chvíli otevřená. Myslím si, že konečná remíza je spravedlivá,“ ohlížel se za zápasem opavský kouč Peter Hlinka. Šéfovi opavské lavičky vyšlo střídání. Hranoš hru oživil, Kopečný vstřelil vyrovnávací branku. „Vojta Hranoš se už v přípravě jevil dobře. Chyběl nám ve hře ofenzivní element. Nebyli jsme tolik nebezpeční. S příchodem Vojty se to změnilo. Je to útočník, který se umí dostat do šance,“ chválil trenér mladého fotbalistu. „Kluci zápas odmakali, za to jim nemohu nic vytknout. Vázla nám kombinace ale to bylo zapříčiněno i terénem. Příště nemůžeme soupeři dávat tolik prostoru,“ zakončil Peter Hlinka.

MFK Vyškov – Slezský FC Opava 1:1 (1:0)

Branky: 7. Bayo – 85. Kopečný. Rozhodčí: Dorušák – Mikeska, Dresler. ŽK: Ilko – Kadlec. Diváci: 830.

MFK Vyškov: Kinský – Ilko, Štěpánek (46. Jambor), Dweh, Matys – Mafwenta (72. Němeček), Souaré (90. Krška) – Vintr (57. Kanakimana), Alégué Elandi, Lacík – Bayo (90. Srubek). Trenér: Jan Trousil.

SFC Opava: Číž – Helebrand, Tsykalo, Janoščín, Kadlec – Rychlý, Bílek – Šigut (75. Kopečný), Whiffen (75. Ščudla), Rataj (62. Hranoš) – Yunis (93. Vincour). Trenér: Peter Hlinka.