Zápas pomalu ještě ani nezačal a domácí vedli. Trefil se bývalý hráč SFC René Dedič. Byla to ale Opava, kdo měl v prvním poločase navrch. Dokonce dala gól, ten ale nebyl Celbovi pro ofsajd uznán. Slezané možná měli kopat i penaltu po ruce Vilotiće, ale nic se nestalo. „Myslím si, že jsme zápas prohospodařili v prvním poločase,“ poznamenal opavský trenér Roman West. „Vstup do utkání jsme sice dobrý neměli, když jsme inkasovali z první střely. Pak jsme se ale zvedli, měli jsme více ze hry. Tlačili jsem dopředu, měli střely, rohy, ale chyběla nám větší kvalita před šestnáctkou a taky v ní. Možná jsme dali i regulérní gól, který nebyl uznán,“ řekl ještě k prvnímu poločasu šéf opavské lavičky.

Čekalo se, co přinese druhý poločas. V 65. minutě vysunul Dedič Procházku, ten šel na Digaňu, naštěstí pro Slezany mířil vedle. Na druhé straně kontroval střílel mimo Helešic. V 69. minutě dostal přihrávku do běhu Pilík a zkušeně zakončil – 2:0. „Snažili jsme se ve druhém poločase s výsledkem něco udělat. To se nám ale nepodařilo. Příbram byla nebezpečná, přidala druhý gól,“ poznamenal West. Příbram nakonec zápas dotáhla do vítězného konce. Opavští byli ale hodně aktivní, kopali například sedmnáct rohů, měli spoustu centrů ale nic z toho nevytěžili. „Je to o kvalitě v šestnáctce. Máme sice centry, rohy, ale nedokážeme z toho nic vytěžit. Teď hrajeme doma se Žižkovem. Tenhle zápas musíme zvládnout,“ uzavřel Roman West.

Příbram – SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 4. Dedič, 69. T. Pilík. Rozhodčí: Hrubeš – Kotalík, Líkař. ŽK: Obdržal, Hájek, Sus – Kadlec, Kramář, Darmovzal, Holík.

1.FK Příbram: Šiman – Sus, S. Kingue, Vilotić, Mezera – D. Procházka (88. E. Antwi), T. Pilík (79. Langhamer), Petrák (61. Obdržal), M. Čermák, Vávra (46. Hájek) – Dedič (79. Voltr). Trenér: Jozef Valachovič

Opava: Digaňa – Celba, Didiba, Helebrand, Kadlec – Darmovzal, Gorčica (61. Pisačič) – Pikul (82. Putyera), Lukáš Holík (82. Smékal), Helešic (82. Šcudla) – Kramář (77. Rataj). Trenér: Roman West.