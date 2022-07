Fotbalová exhibice ve Vávrovicích, dorazí i obránce ze slavné NHL

Opavský celek nehrál vůbec špatně a soupeře, kterého už v pátek čeká první mistrovský zápas, přehrával. Chvíli na to vysunul Helebrand Dolechka. Z téhle šance vytěžili Slezané rohový kop. O sedm minut později bylo opět rušno v pokutovém území Odry. Pikul vyslal do akce Šiguta, který nejdříve trefil gólmana. Ale odražený balón se dostal zpět k němu, záložník Slezského FC nasměroval míč do opuštěné brány, kde ho ovšem z brankové čáry vykopl Tkocz. Poláci prakticky gólmana Lasáka vůbec neohrožovali. Na naopak na domácí straně byly k vidění dobré možnosti. Nebezpečně vypadala například střela Ščudly, gólem neskončil ani pokus Dolechka.

Do druhého poločasu vyslal domácí kouč Roman West novou jedenáctku a ta po šesti minutách hry inkasovala. Po centru z pravé strany se prosadil Czapliński. O sedm minut později mohli Opavští znovu vést. Rataj poslal centr do vápna, kde na něj ale Rapavý nedosáhl a Kopečného vychytal gólman. Odra nakonec šla i do vedení, její branka ale nebyla pro ofsajd uznána. Druhé dějství už celkově zajímavé tolik nebylo a zápas skončil remízou 1:1. Zápas sledovali i trenéři polského klubu Bruk – Bet Termalica Nieciecza Radoslav Latál a Radim Kučera. Právě proti nim Odra v pátek hraje.

Slezský FC Opava – OKS Odra Opole 1:1 (1:0)

Branky: 4. Rychlý – 51. Czapliński.

Opava, I. poločas: Lasák – Helebrand, Rychlý, Bílek, Kadlec – Macháček – Kopečný, Šigut, Ščudla – Pikul – Dolechek. II. poločas: Číž – Kopečný, Vincour, Latoň, Janjuš – Gorčica – Celta, Dostál, Rapavý - Kramář – Rataj. Trenér: Roman West.