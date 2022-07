„O Davida jsme měli zájem, dostal od nás dobrou nabídku. Ale rozhodl se nakonec kvůli vzdálenosti a rodině smlouvu u nás nepřijmout,“ řekl sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. V opavském týmu nebudou působit ani dva testování zahraniční hráči Machado a Ahmend. „Ahmed nás nepřesvědčil v tréninku ani v zápase. Co se týká Machada, tak ten byl na tom dobře technicky, ale pohybově a fyzicky, to bylo horší. Momentálně by pro nás nebyl posilou,“ doplnil šéf sportovního úseku Slezského FC Opava.