/FOTOGALERIE/ Ostře sledovaný přípravný zápas mezi družebními kluby Śląsk Wrocław a Opavou skončil vítězstvím opavského klubu. Výhru 1:0 zařídil tři minuty před koncem Velička.

WKS Śląsk Wrocław - Slezský FC Opava 0:1 (0:0) | Foto: Radek Vajda

První velkou šanci měli domácí, Leiva si ale na Fojtíčka nepřišel, opavský gólman vychytal. Domácí byli aktivnější, další nebezpeční přišlo po centru Olsena. V jednom případě Opavu zachránila tyč. Na druhé straně vypadal nebezpečně centr Kadlece.

Ve druhém poločase vypálil nebezpečně Whíffen, domácí strážce svatyně si ale s jeho pokusem poradil. Šance měl i favorit, ovšem skóre se neměnilo. Až tři minuty před koncem odcentroval Provazník a Velička překonal domácího gólmana. Opava tak ve skvělé atmosféře dokázala vyhrát 1:0.

„Hrálo se ve skvělé atmosféře. Tahle ta družba se mi líbí, na stadionu panovala velmi přátelská nálada,“ začal utkání rozebírat trenér Slezského FC Opava Miloslav Brožek. „Individuální kvalita byla na soupeřově straně. Domácí si vytvořili tři až čtyři velké šance, do kterých se dostali po našich ztrátách, kdy jsme se nedokázali rychle zformovat. Naštěstí jsme je ale přežili,“ poznamenal šéf opavské lavičky.

Opava si ale také dokázala vytvořit šance. Po jedné z nich se prosadil Velička, který zužitkoval centr Provazníka. „Jsem rád, že jsem jednu z akcí proměnili v gól. Celkově hodnotím zápas pozitivně. Domů odjíždíme spokojeni,“ pochvaloval si Miloslav Brožek.

V základní sestavě Opavských oproti původnímu plánu se nakonec neobjevil Tomáš Rataj. „Tomáš má přetížené některé partie. Víme, co od něj můžeme čekat. Proto dostal volno. Potřebujeme ho v pravidelném tréninku,“ vysvětlil trenér Slezského FC Opava.

Jediný gól vstřelil Bohdan Velička, který je v Opavě na testech. „Je to hráč, kterého vytipoval Jaroslav Kolínek. Přišel jako s vizitkou kanonýra. Musím říci, že střelec to je. Navíc se jedná o velmi inteligentního hráče. Věřím, že když bude dobře pracovat, tak si myslím, že má na to, aby se v profi fotbalu prosadil,“ řekl ještě kouč Opavy. K Filipu Blechovi řekl: „Filip je moje srdcovka. V minulosti jsem ho i individuálně trénoval. Je dobře nastavený, moc bych si přál, aby v Opavě zůstal. Co se týká Adama Provazníka, znám ho ze vzájemného působení. Pochybnosti o něm nemám.“

WKS Śląsk Wrocław - Slezský FC Opava 0:1 (0:0)

Branka: 87. Velička.

Opava: Fojtíček (46. Číž) - Kadlec, Janoščín, Helebrand, Kopečný - Haitl (90. Pejša), Hýbl (82. Provazník), Ondráček, Whiffen (85. Gorčica) , Blecha - Vaněček (80. Velička). Trenér: Miloslav Brožek.