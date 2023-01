I tak se to novými tvářemi na kylešovské umělce hemžilo. Jedním z nováčků je dvaadvacetiletý obránce Tomáš Vincour. Mimochodem ten se v Opavě objevil už v létě. „Tomáš byl zraněný. Teď přichází jako volný hráč. Udělal pokrok, je na tom docela dobře po fyzické stránce. Navíc si prošel pražskou Slavii, hrál za mládežnické reprezentace. Má v sobě potenciál,“ poznamenal šéf sportovního úseku SFC Opava. O místo v kádru bojuje také osmadvacetiletý obránce Jan Klejnot, jenž naposledy kopal za Bohumín. Odchovanec Vratimova si prošel také Havířovem, ostravským Baníkem a Vítkovicemi. „Sledují nižší soutěže. Jana Klejnota znám. Prošel si například i Vítkovicemi. Je to fotbalista s běžeckým potenciálem,“ pronesl Jaroslav Kolínek. „Další kluci, které budeme zkoušet se u nás objeví v následujících dnech. Příprava je dlouhá, v úvodních čtrnácti dnech chceme vidět, co nejvíce hráčů,“ pokračoval v povídání sportovní manažer Slezského FC Opava. Mimochodem do přípravy se zapojil také slovenský brankář Alex Fojtíček, který naposledy působil v Bardějově. Rodák z Prešova má za sebou také působení v Manchesteru United, Blackopolu nebo v Stalybridge.

Opava dala Valachům šestku! Chceme uspět i v sobotu, řekl trenér

Opava se během podzimní části trápila v ofenzivě. „Víme, kde nás tlačila bota. Máme vytipované kreativní fotbalisty směrem dopředu, a to jak na pozici osm, tak kreativní desítku. Ještě uvažujeme o levákovi. Samozřejmě potřebujeme zkušenost. Čekáme nyní jak dopadnou zimní přípravy v ligových týmem. Musíme být v tomto směru trpěliví,“ podotkl Jaroslav Kolínek a dodal: „Taky nechceme ze stávajícího kádru nikoho pouštět. Udělali bychom to jen v případě, že by přišla hodně výhodná nabídka pro klub.“

Slezané se momentálně nacházejí ve spodních patrech tabulky. „Chceme se na jaře odpoutat, co nejrychleji od těchto pozic a během půlroku připravit tým na to, aby v následující sezoně hrál nahoře, a to minimálně aby atakoval barážové příčky,“ zdůraznil Kolínek.

Ke dvěma změnám došlo ve realizačním týmu. Skončil asistent David Vavruška a kondiční trenér Jakub Ihnatišin. „S novým trenérem přišly i změny v realizačním týmu. David se orientuje hodně na mentální koučing. Nový hlavní trenérem se jim taky zaobírá. To byl jeden z důvodů této změny, druhým aspektem byla i finanční stránka. Kuba Ihnatišin u nás působil externě. Kondiční věci si budeme řešit sami,“ vysvětlil Kolínek a ještě doplnil: „Navíc trenér si chce přivést svého asistenta. To ale souvisí s financemi. Uvidíme, jak dopadnou jednání s možnými partnery na městě. Pokud dobře, tak sestavíme realizační, který vytvoří hráčům nejlepší servis.“

Úvodní trénink měl pod palcem nový kouč Peter Hlinka. „První dva dny beru jako poznávací. Hráče mám načtené z videa, ale naživo je to úplně něco jiného. Potřebují vidět, jak se chovají, jak reagují. Od pondělí pak začneme naostro,“ řekl krátce slovenský stratég.

Kádr Opavy v přípavě

Brankáři: Kryštof Lasák, Lumír Číž, Alex Fojtíček, Štěpán Rolný

Obránci: Patrik Haitl, Miloš Kopečný, Matěj Helebrand, Jiří Janoščín, Jan Kadlec, Sebastian Latoň, Sebastian Pejša, Tomáš Vincour, Josip Mihovilovič, Majeed Issah, Jan Klejnot

Záložníci: Adam Rychlý, Michal Bílek, David Macháček, Samuel Šigut, Radim Dostál, Adam Ščudla, Adam Gorčica, Teodor Janjuš, František Žídek, Sebastian Šeba, Tomáš Buchvaldek.

Útočníci: Jakub Yunis, Denis Kramář, Tomáš Rataj, Vojtěch Hranoš