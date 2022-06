Opava začíná ve Varnsdorfu, derby s Karvinou v říjnu

/KOMPLETNÍ LOS FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY/ Fotbalisté Slezského FC Opava vstoupí do nového soutěžního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zápasem ve Varnsdorfu, dle úředního termínu by se tak mělo stát třicátého července. O týden později se výběr trenéra Romana Westa představí divákům v Městských sadech, a to proti pražské Dukle, kterou nově vede z pozice hlavního kouče Petr Rada. Derby s Karvinou se odehraje osmého října, na hřišti loňského ligisty.

Fanoušci znají program Slezského FC Opava | Foto: Deník/Petr Widenka