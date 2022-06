Opava dál zbrojí, získala posilu pod koš

V neděli mají Opavští před sebou první den přípravy a v kabině by se měla hlásit osmička nových hráčů. Jedním z nich je čtyřiadvacetiletý obránce Patrik Haitl, fotbalista, který má na kontě dvanáct prvoligových startů za Jablonec, půl sezony taky strávil v třetiligovém Benešově. „Pod Petrem Radou naskakoval do ligy. Mám na něj dobré reference od trenérů. Je to poctivý kluk, kterému bych rád dal šanci. Už jsem ho chtěl před rokem. Nyní jednáme s Jabloncem o tom, že by se k nám v nejbližší době připojil,“ okomentoval Kolínek. Dalším nováčkem je jednadvacetiletý stoper Martin Vincour, jenž naposledy hrával za juniorku Slovácka. „Mladý stoper, který prošel Slavii, byl na hostování ve Slovácku a Blansku. Bude mít šanci se u nás ukázat,“ pokračoval šéf opavského sportovního úseku. Jednou z nových tváří může být brazilský záložník Machado. „Nechtěli jsme jít cestou zahraničních hráčů. Ale řekli jsme si, že jednoho vyzkoušíme. Je to hráč od skupiny, která přivedla například do Karviné Santose,“ podotkl sportovní manažer.

Zkušenosti z ligy má šestadvacetiletý záložník David Černý, jenž má na kontě čtyřiapadesát ligových startů. Jaro strávil v Ústí nad Labem. Konkurenci v útoku by mohl rozšířit fotbalista s ukrajinským pasem Danyil Dolechek. Dvacetiletý útočník naposledy kopal divizi v Chomutově. „Je to kluk, kterého jsem vedl v teplickém dorostu. V mládeži patřil k útočníkům, který byl schopen dát gól levou, pravou nohou a i hlavou. Chci ho vidět,“ uvedl Jaroslav Kolínek. Zájem má ještě o Bohdana Veličku z Frýdlantu. Výčet nových tváří uzavírá Radim Dostál z Hlučína a gólman ostravského Baníku Lumír Číž. „Většina zmiňovaných hráčů k nám přichází na zkoušku. Není to tak, že hned dostanou smlouvu,“ zakončil Jaroslav Kolínek.