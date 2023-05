/FOTOGALERIE/ Situace opavských fotbalistů se záchranou ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE se komplikuje. Slezané hlavně v prvním poločase nehráli špatně. Dali rychle gól, měli další šance. Ty ale neproměnili. Když ve druhém dějství zazdil tutovku Kopečný, přišel šok. Omale udělal penaltu a Bartolomeu vyrovnal na konečných 1:1.

SFC Opava - Prostějov | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava už po šesti minutách hry zasadila Hanákům tvrdý úder. Šigut se hezky uvolnil, zbavil se protihráče a křižnou střelou prostřelil Vejmolu. Prostějov o čtyři minuty později kopal roh. Lasák ale míč letící do malého vápna vyboxoval do bezpečí. Standardku kopali i Opavští. Haitl přesně našel Janoščína, ten zakončoval těsně vedle. V 18. minutě se do míče opřel Omale. Jeho rána proletěla těsně kolem tyče. Opavští následně Prostějov zatlačili. Rychlonohý Šigut zatáhl míč, nahrával před bránu, kde na něj nedosáhl Ščudla. Nicméně střílel Kadlec a Vejmola musel vytáhnout těžký zákrok a míč vyrazil na roh. Další skvělý zákrok vytáhl Vejmola proti gólové hlavičce Tsykala. Opava byla lepším týmem, měla více míč v držení. Šest minut před poločasem vybojoval Rychlý balon, vysunul Rybičku, který sám běžel na Vejmolu, nakonec ale netrefil ani bránu. V závěru první půle vystrčili růžky Hanáci. Bartolomeu trefil protihráče a Malec zakončoval těsně vedle.

Na začátku druhého poločasu prověřil Lasáka Schaffartzik. Hanáci se zlepšili, ovšem do žádných velkých šancí se nedostávali. V 66. minutě kopali Opavští dva rohy v řadě, ale ani z tohoto mráčku nezapršelo. Jedenáct minut před koncem mohlo být rozhodnuto. Kopečný dostal do vápna dobrý balón, ke smůle domácích ale pálil nad. V 83. minutě přišel šok na druhé straně. Omale ve vápně fauloval Chvěju a sudí Berka nařídil penaltu. Tu Bartolomeu proměnil – 1:1. Čtyři minut před koncem vracel před bránu balon Yunis, nikdo z jeho spoluhráčů se ale v daném místě nenacházel. Na druhé straně zachránil Slezany od pohromy gólman Lasák, který vyrazil na poslední chvíli ránu Píchala. Zápas nakonec skončil remízou 1:1.

Slezský FC Opava – Prostějov 1:1 (1:0)

Branky: 5. Šigut – 83. Bartolomeu (pen.). Rozhodčí: Berka – Vodrážka, Žurovec. ŽK: Šigut, Omale, Rychlý – Schaffartzik, Koudelka. Diváci: 1540.

Opava: Lasák – Tsykalo, Helebrand, Janoščín, Kadlec – Šigut (70. Kopečný), Omale, Rychlý, Ščudla (48. Bílek) – Haitl (69. Yunis), Rybička (70. Rataj). Trenér: Miloslav Brožek.

Prostějov: Vejmola – Blahuta (76. Vlachovský), Schaffartzik, Gabriš, Bialek – Bolf (91. Zbožínek), Koudelka, Rolinek (46. Chvěja), Stříž (46. Píchal) - Bartolomeu – Malec. Trenér: Michal Šmarda.