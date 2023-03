Kouč SFC Peter Hlinka o posilách, jarní části i ambicích Opavy

Hned na začátku druhého poločasu se do dobré šance dostal Gorčica. Brankář Macík jeho pokus vyrazil na roh. V 51. minutě kopali standardku. Kadlec našel Janoščína, jehož jedovku tečoval za Macíkova záda Helebrand – 2:1. Na druhé straně vyrážel pokus Zlatohlávka na roh Číž. Opava byla nebezpečná. Skóre mohl změnit Yunis. Jeho ráno ale skončila na tyči. Za další okamžik se řítil do zakončení Šigut, Macík byl ale proti. V 77. minutě se krásně po rohovém kopu opřel do míče Kadlec. Jeho rána prosvištěla těsně kolem brány. Tři minuty před koncem přišel nečekaný úder Hanáků. Langer se uvolnil u lajny, přihrál před bránu, kde se zjevil Urča a uklidil balon do brány – 2:2. Další gól již diváci neviděli a domácí tým z úvodního duelu jara vydoloval pouze bod.

Slezský FC Opava – Sigma Olomouc B 2:2 (1:1)

Branky: 30. Rataj, 52. Helebrand – 26. Galus (penalta), 87. Urča. Rozhodčí: Kvítek – Kotík, Arnošt. ŽK: Helebrand – Bednár, Dohnálek. Diváci: 1396.

Opava: Číž – Helebrand, Tsykalo, Janoščín, Kadlec – Bílek, Rychlý – Šigut, Gorčica (82. Omale), Rataj (74. Kopečný) – Yunis (82. Hranoš). Trenér: Peter Hlinka.

Olomouc: Macík – Chvátal (74. Slavíček), Bednár, Dohnálek, Galus – Šíp (46. Urča), Hadaš (57. Fiala), Spáčil, Dele (57. Langer), Slaměna (82. Fabiánek) – Zlatohlávek. Trenér: Augustin Chromý.