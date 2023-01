Opava zkouší devatenáctiletého záložníka z Austrálie

Záložníka s australským pasem testuje v současné době druholigový fotbalový klub Slezský FC Opava. Ve čtvrtek se do tréninku zapojil devatenáctiletý Thomas Whiffen. Naskočit by měl do přípravných duelů s Kroměříži a Odrou Opole.

Thomas Whiffen trénuje s Opavou | Foto: SFC Opava