Jisté je, že Slezský FC nenastoupí proti týmu z předměstí Brna se sestavou, která brala tři body v Prostějově. Karetní trest totiž nepustí do hry záložníka Didibu. „Měli jsme to postavené na Didibovi s Tiéhim. Druhý jmenovaný už tady není, teď nemůže hrát ani Didiba. Nedá se nic dělat, musíme si poradit a zápas zvládnout i bez něj. Šanci dostane další hráč, který na ni čeká,“ poznamenal Roman West. Utkání má výkop v 18 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.