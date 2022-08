Na první gól se čekalo pouze dvanáct minut. Domácí kopali rohový kop. Míč se nakonec dostal po sérii odrazů na šestnáctku, kde se do něj opřel Zbrožek a gólman Číž se jen ohlédl – 1:0. O šest minut později utekl po lajně Žák, dostal se až do pokutového území, kde se uvolnil a vystřelil. Jeho pokus opavský brankář vyrazil na rohový kop. Za další dvě minuty bylo srovnáno. Kramář dostal centr do vápna, udělal kličku protihráči a střelou na zadní tyč překonal Vaňáka. Pětatřicet opavských fanoušků bylo v transu. Jenomže z vyrovnání se Opavští neradovali dlouho. Domácí kopali standardní situaci a Rudnytskyy jim vrátil vedení zpět.