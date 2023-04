/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Mizérie opavských fotbalistů napsala další díl. Slezané nezvládli středeční zápas s béčkem pražské Sparty. Po nepříliš zdařilém výkonu prohráli 1:2. Letenští navíc do Slezska dorazili bez posil z prvního týmu. Hlinkovi svěřenci ještě na jaře nevyhráli a padli na sestupovou patnáctou příčku.

SFC Opava - AC Sparta Praha B | Foto: Deník/Petr Widenka

Celkově pak na tříbodový zisk čekají třináct kol. Trenér Slezanů po utkání mluvil o své budoucnosti, kvalitě svých hráčů nebo pozápasové slovní přestřelce mezi kotlem a týmem.

„Začátek byl z naší strany solidní, prvních deset minut jsme měli solidních a dobře jsme presovali. Postupně jsme ale ztráceli střed pole, prohrávali jsme osobní souboje a soupeř po našich ztrátách hrozil z brejků. Ty jsme sice nejprve dokázali vyřešit, po jednom dlouhém míči za obranu jsme ale inkasovali," přehrával si slovenský kouč první poločas, po kterém Sparta vedla díky brance Schánělce z 38. minuty 0:1.

Po změně stran Slezané lehce překopali svou hru, Hlinka se snažil dát týmu impulz několika střídáními. Jenže přišla druhá inkasovaná branky z kopačky Goljana a Opava už pouze snížila po trefě Šiguta. „Chtěli jsme tomu dát trochu jinou energii, změnili jsme systém. Jenže jsme inkasovali, a byť se nám pak podařilo snížit, bylo to dnes málo. Soupeř zaslouženě zvítězil,“ uznal šéf opavské lavičky.

Prostějov a Třinec, čili konkurenti v boji o záchranu, v týdnu vyměnili své trenéry. Jak momentálně vypadá Hlinkova pozice v Opavě? „Jsem šéf a jsem za výsledky zodpovědný. Tlaku jsem si vědom. Zodpovědnosti se nezbavuji, řekl jsem to fanouškům i hráčům. Mrzí mě, že jsme nezvládli zápasy, ve kterých jsme hráli dobře. Ať už se jedná o Olomouc, Jihlavu nebo Slavii. Tyto ztráty nás extrémně bolí,“ krčí Hlinka rameny.

Vzápětí se stále ještě relativně nový kouč SFC rozpovídal o kvalitě svých oveček. „Na podzim jsem tu sice ještě nebyl, nebyl jsem ani součástí týmu, který mužstvo skládal. Za mě nám ale chybí kvalita. Chtěli jsme to doplnit Petrem Rybičkou, u něj bohužel vznikla nešťastná situace ohledně zdravotního stavu. V zimě jsou možnosti velice omezené, takže teď holt hrajeme s čtyřmi až pěti hráči, kterým je devatenáct roků.“

Po utkání ještě následovala výměna názorů mezi fanoušky a hráči Slezského FC. Někteří z hráčů slovní přestřelku neustáli a k nevoli fanoušků zamířili do kabin. „Chceme po hráčích zodpovědnost, aby odevzdali maximum. Za naše výkony jsme zodpovědní. Musíme si to uvědomit. Tento klub nepatří do třetí ligy a my tomu za každou cenu musíme zabránit. To, že lidé vyjadřují svou nespokojenost i takto extrémním způsobem, je zcela normální a mají na to právo. Z mého pohledu je to vlastně dokonce logické,“ pokračoval emocemi nabitý Hlinka v pozápasovém povídání.

Hlinkův protějšek Petr Janoušek byl samozřejmě s výsledkem maximálně spokojen. „Máme radost, konečně jsme venku zvítězili. Věděli jsme, že Opava nebude lehkým soupeřem. Hráče musím pochválit za nasazení i koncovku,“ pochvaloval si stratég rezervy Pražanů, který ocenil také hru svých svěřenců v početní nevýhodě.

„Nenechali jsme se vyhecovat, udrželi jsme klidnou hlavu. Taktickým záměrem z naší strany bylo vycházet z brejků, nakonec se nám takto podařilo vstřelit obě branky. Věděli jsme, že Opava doma hraje nátlakově, ale myslím si, že jsme nakonec šancí měli o něco více a za tři body jsme šťastní,“ uzavřel kouč vítězného týmu.

Slezský FC Opava - Sparta Praha B 1:2 (0:1)

Branky: 80. Šigut - 38. Schánělec, 58. Goljan. Rozhodčí: Machálek – Caletka, Lakomý. ŽK: Janoščín, Bílek – Kukučka, Okeke, Mokrovič, Šilhart. ČK: 72. Kukučka. Diváci: 1043.

Opava: Lasák - Kadlec, Helebrand (46. Bílek), Tsykalo, Janoščín - Haitl (62. Kopečný), Rychlý (62. Ščudla), Omale (83. Whiffen), Šigut - Hranoš, Rataj (62. Yunis). Trenér: Peter Hlinka.

AC Sparta Praha B: Nalezinek - Váňa (70. Hodouš), Vydra, Večerka, Kukučka - Goljan (72. Mokrovic), Horák, Okele, Cisse (88. Šilhart)- Schánělec (83. Lilling). Trenér: Petr Janoušek.