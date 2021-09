V prvním poločase přitom byla nebezpečnější domácí Jihlava. „Domácí těžili hodně ze standardních situací. Zahrávali je dobře, hlavně pak na vysokého Vedrala. Něco měli i ze hry. Pro nás bylo důležité, že jsme první poločas uhráli s nulou vzadu,“ podotkl Josef Celba. Slezané domácího gólmana Vejmolu vyděsili jednou, a to po ráně Helešice. „Nemyslím si, že by to bylo z naší strany v první půli až tak špatné. Měli jsme tu střelu. Dva zajímavé náznaky měl Bartosz Pikul, chyběla tomu jen lepší domluva,“ poznamenal šestadvacetiletý obránce.

Po přestávce šla hra Slezanů nahoru. „V kabině jsme si řekli, co ním v prvním poločase šlo. To znamená točit rychle strany a hrát po zemi. To nám začalo jít. Více jsme chodili do soubojů. Vstřelili jsme se štěstím první gól, a to nás uklidnilo,“ začal Celba hovořit ke druhému poločasu.

Velké chvíle kmenového hráče ostravského Baníku přišla v73. minutě, Opava zahrávala rohový kop, Vysočina balon odvrátila k Celbovi a ten ho poslal přímo z voleje k tyči. „Už v prvním poločase jsem se dostal k střele, to mi ještě nevyšlo. Ve druhém poločase už to klaplo,“ culil se jeden z pátečních hrdinů. „Když k mě letěl odražený balon, hned jsem měl jasno, že budu střílet. Sedlo mi to dobře. Za gól jsem rád, patřím totiž mezi sváteční střelce,“ konstatoval Josef Celba.

Osazenstvo opavské kabiny hrálo o zvláštní prémii. „Trenér nám slíbil, že když vyhrajeme a budeme mít hlavně nulu vzadu, tak nám koupí piva,“ prozradil opavský zadák.

Slezany nyní čeká náročný týden. V úterý hrají MOL Cup ve Velkém Meziříčí a v sobotu hostí doma Táborsko. „Chceme být úspěšní na obou frontách. V poháru hrajeme o Mladou Boleslav. Táborsko je třeba porazit, abychom potvrdili výhru z Jihlavy. Musíme se už konečně odrazit,“ zakončil po jihlavské povídání Josef Celba.