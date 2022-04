„Ze tří bodů mám radost, ale začátek o velké radosti nebyl,“ přiznal Roman West. „Bartosz Pikul měl do utkání zasáhnout ve větší míře, v sobotu v Líšni měl být v základu. Bohužel si při rozcvičce zlomil nos. Je to hrozné, proti Dukle odehrál skvělý zápas, poranil si koleno, měl pauzu. Teď, když už se do toho dostával, tak zase přijde toto,“ kroutil hlavou trenér Opavy.

Následně začal Roman West hovořit přímo k zápasu: „Soupeř dal z první akce gól. Nebyla to pro nás jednoduchá situace. Kluci ale prokázali sílu, měli jsme šance, do poločasu se nám podařilo vyrovnat.“

Opavu řešil s Autreym. Chci z Česka medaili, řekl Keenan Gumbs

Opavský tým nakonec udeřil v závěru zápasu. Poslední pasáž měl hodně dobrou. „Měli jsme dobrý nástup do druhého poločasu, následně občerstvili sestavu střídáními a dali vítězný gól. Tyhle tři body mají pro nás velkou cenu. Daří se nám doma, a to je důležité. Stále máme barážové příčky na dostřel, a to chceme,“ zdůraznil Roman West.

Jestliže na hřišti hraje Opava dobře, ve vedení už taková hitparáda není, což ukázalo pondělní jednání zastupitelstva, kde klub žádal o půjčku. „Na toto téma jsme se s hráči bavili. Řekli jsme si, že se tímto nenecháme rozhodit, spíše nás to semklo. Chceme být v tabulce, co nejvýše. Co, se bude dít po sezoně, neřešíme,“ poznamenal Roman West. „Nyní už máme v hlavách zápas v Líšni. Je třeba dobře se zregenerovat a připravit, protože to bude utkání o šest bodů,“ řekl ještě trenér Slezského FC Opava.

„Do utkání jsme vstoupili době. Vystřelili jsme branku, ale paradoxně místo toho, abychom se uklidnili, jsme znervózněli a nebylo to ono. Soupeř byl ve druhém poločase aktivnější, byť jsme opět nezačali špatně. Opava pak ale vystřídala, oživila hru a začali jsme mít problémy. Domácí převzali iniciativu, z čehož vyústila druhá branka. Z výsledku jsme smutní, ale je třeba říct, že Opava vyhrála zaslouženě,“ přidal svůj postřeh Daniel Šmejkal, kouč Prostějova.