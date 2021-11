Získali jste velmi cenné tři body. Béčko pražské Sparty patří k top týmům druhé ligy, což ukázalo v prvním poločase, kdy mělo tři vyložené šance.

Soupeř má určitě svou kvalitu, ukázal to. Do něčeho se dostal. My jsme se na toto utkání dobře připravili. Možná, že i když nám první poločas herně nevyšel, tak jsme ho zvládli a celý zápas pak za tři body, což je super.

Jak jste viděl největší šance Sparty?

Při jedné šanci jsem zaváhal při vyběhnutí do kraje. Musel jsem se rychle vracet. Sparťanský hráč centroval na zadní tyč, Celba to prodloužil za sebe, naštěstí k soupeřově hráči dobře přistoupil a on už to neměl kam dávat. Stihl jsem tam dát ruku a se štěstím to skončilo jenom na tyčce.

Hlavně ve druhém poločase bylo utkání hodně tvrdé, důkazem toho je i jedenáct žlutých karet…

Je to tak. Nemůžeme se doma nechat posekat, musíme hrát tvrdě na každého soupeře.

Po jasném vítězství nad Žižkovem jste měli nucenou týdenní pauzu. Mohlo se to třeba projevit na výkonu v prvním poločase?

Myslím si, že kdybychom hráli hned po skvělém výsledku 6:1, tak by to bylo ještě lepší. Drželi bychom nějaký ten lauf. V týdnu jsme alespoň dobře potrénovali. Je ale pravdou, že naše nerozehranost se mohla projevit v prvním poločase. Nebyli jsme takoví, jací bychom chtěli být.

Opava v prvních šesti kolech urvala jen jednu výhru, nyní už je to podstatně lepší. Dá se říci, že barážové příčky máte na dohled…

Barážové příčky neřešíme. Jdeme zápas od zápasu. Díváme se vždy na nejbližšího soupeře. Samozřejmě ale chceme vyhrát každé utkání a být v tabulce co nejvýše.

Jak zatím vnímáte úroveň druhé české ligy?

Je to velmi vyrovnané, každý může porazit každého.

V Dubnici jste také působil ve druhé lize, dá se ta slovenská srovnat s českou?

Česká je o moc kvalitnější, i co se týká nasazení a bojovnosti.