„Je to málo, chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Bohužel se nám to nepodařilo. Vaz nám zlomily zahozené šance,“ smutnila opavská jednička po zápase.

Tomáši, Opava s Chrudimí vyválčila pouze bod, souhlasíte, že je to ztráta?

Ano, je to tak. Za každou cenu jsme chtěli utkání zvládnout. Dali jsme vedoucí gól. Mohli jsme přidat další, jenomže jsme inkasovali velmi smolnou branku, na kterou se nám už nepodařilo odpovědět.

Chrudim ale byla směrem dopředu hodně nebezpečná. Rozhodně si na nudu stěžovat nemůžete…

Chrudim si vypracovala nějaké šance. Jsem v brance od toho, abych něco chytil. Jsem rád, že jsem v tomto směru týmu pomohl.

Jak jste viděl smolný vyrovnávací gól, který jste si dali sami?

Jejich krajní hráč poslal prudký přízemní centr, Adam to chtěl asi levačkou odkopnout. Míč se mu ale svezl po chrániči a skončil v naší bráně. Gól nás zaskočil, ale osobně jsem stále věřil do posledního rohu, že zápas můžeme vyhrát.

Co podle vás rozhodlo?

Nevyžité šance. Je náš dlouhodobý problém. Přitom na trénincích se koncovce intenzivně věnujeme. Kluci to trefují perfektně. Možná to chce z naší strany ještě více trpělivosti. Doufám, že už to zlomíme.

V tabulce máte pouze pět bodů. Asi jste si představovali jiný vstup do sezony…

To určitě ano, bohužel realita je jiná a krutá. V pátek jedeme na Duklu, kde musíme bezpodmínečně něco uhrát. Každý, kdo vidí naše zápasy, vidí, že nemáme špatné mužstvo. Jsme schopni si vypracovat nespočet šancí a každé utkání musíme vstřelit čtyři, pět gólů.

Poslední venkovní zápas Opavě nevyšel. Byly po Třinci velké dusno?

Jednoznačně. Pověděli jsme si z očí do očí, co je třeba zlepšit, v čem byl problém. Proti Chrudimi to bylo lepší.

Pojďme čistě k vaší osobě. Jak jste se objevil v Opavě?

Po sezoně, kdy jsme dokázali vyhrát druhou ligu, přišel nový soutěžní ročník. A po nějakém čase se mi ozval trenér brankářů z Opavy David Hampel, že mě sleduje a že má o mě zájem. V zimě mi v Dubnici končila smlouva, tak jako volný hráč jsem odešel do Opavy.

Měl jste i jiné nabídky než tu z Opavy?

Ano, už jsem byl skoro dohodnutý s Dunajskou Stredou, ale nakonec jsme se nedohodli na podmínkách.

Ale Dunajská Streda patří ke slovenské špičce…

Byl jsem se tam i podívat. Ukázali mi i akademii, která je fantastická. Počítali se mnou jako s třetím brankářem. Opava mi nakonec nabídla i lepší podmínky.

Premiéra v novém působišti vám vyšla, první zápas a nula na kontě…

Bylo to proti Příbrami. Byl to druhý měsíc od mého příchodu. Na hřišti byl ještě sníh, o to to bylo těžší.

Byl jste hodně nervózní?

Ano byl, doposud jsem chytal jenom druhou nejvyšší slovenskou soutěž. A najednou jsem naskočil do nejvyšší české soutěže, která je úplně někde jinde než soutěže na Slovensku. Byla to velká tréma. Ale trenéři i spoluhráči mi pomohli, říkali mi, že si to mám užit, že budu prvně chytat ligu.

Pro Opavu dopadl loňský ročník hodně špatně, což se o vás říci nedá. Vydobyl jste si post jedničky…

Jasně. Vůbec jsem nečekal, že bych mohl odchytat deset zápasů v první lize. Pro mě to bylo něco neuvěřitelného, jen je škoda, že jsme se nedokázali zachránit. Mohl jsem chytat proti nejlepším českým týmům, jakými jsou Slavia, Sparta, to jsem do té doby nezažil.

Jak se vám líbí v Opavě?

Velmi. Jsou tady super fanoušci. Zázemí, lidi v klubu, prostě na nic si nemohu stěžovat.