„Jihlava hrála velmi dobře, což jsem i očekával. Vypadala hodně fotbalově i kombinačně. Byl to jednoznačně nejlepší soupeř, kterého jsme na jaře zatím potkali,“ řekl po utkání opavský trenér Roman West. „Obrovsky si cením toho, že jsme opět uhráli nulu vzadu. Klobouk dolů před celou naší obranou, protože soupeř měl spoustu centrů, rohů a standardek. Mužstvo ukázalo, že dokáže být velké,“ neskrýval svou radost šéf opavské lavičky. I když to nebylo fotbalově úplně povedené utkání, dokázali jsme vyhrát 1:0, což není jednoduché. I to je umění,“ podotkl Roman West.

Podívejte se: Rataj nasměroval Opavu ke třem bodům

Hrdinou utkání byl opavský útočník Tomáš Rataj, který se na jaře trefil už třikrát. „Poté, co se vrátil z Norska, nevypadl dobře. Vůbec tam nehrál, potřeboval se do toho dostat,“ řekl trenér. „Poctivě trénuje, čekal na šanci, která přišla. Chytil se ji za pačesy. Dal na jaře už tři góly. Dnes byl opět nebezpečný, přitom je to ještě věkem dorostenec,“ chválil trenér. „Proti Jihlavě odvedl opět kvalitní práci. Dostal se snad do tří šancí. Má před sebou budoucnost, jen ale nesmí zpychnout,“ zvedl prst Roman West, který ještě vyzdvihl připravenost opavského trávníku: „Ráno to vypadalo, že se vůbec nebude hrát. Ale sníh se odklidil. Všichni, co se na tom podíleli, zaslouží uznání.“

„Z naší strany to byl slušně vedený zápas. Hráči měli maximální snahu a ochotu plnit náš taktický plán, a to jak do defenzivy, tak do ofenzivy. Až na jednu situaci, kdy jsme inkasovali, to zvládli velmi dobře. Nevybavuji si, že by náš gólman měl nějaký další zákrok. Směrem dopředu jsme si vytvořili několik slibných příležitostí, ale gól jsme vstřelit nedokázali. Byť si troufnu říct, že herní projev hráčů byl slušný, nebyli jsme za něj odměněni a odjíždíme s prázdnou,“ okomentoval zápas kouč Jihlavy Jan Kameník.