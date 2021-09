„Klukům jsem před utkáním slíbil sto piv za vítězství a nulu vzadu,“ prozradil opavský trenér Roman West. „Po napjaté atmosféře se mohou kluci uvolnit, užít si den volna, cestu zpátky v autobusu. Věřím, že je to nakopne do dalších zápasů a stmelí partu,“ přeje si šéf opavské lavičky.

Opava v prvním poločase jednou nebezpečně vystřelila, pak ale přežila tři dobré možnosti domácí Vysočiny. „Chtěli jsme se odrazit od nuly vzadu, od zlepšené defenzivy. Jihlava nějaké situace v prvním poločase měla, ty jsme přežili. Druhá půle už byla lepší. Vyšly nám dvě střely. Kluci byli konečně odměněni, za to jak pracuji. V předešlých utkáních jsme měli dobré momenty, mohli jsme je vyhrát, ale nevyšlo nám to. Dnešní zápas kluci zvládli výborně,“ vydechl si Roman West.

Poprvé v letošní sezoně se objevil v základní sestavě Bartosz Pikul. „Bartosz byl dlouhodobě zraněný, začal přípravu se skluzem, pak se do toho dostával, rozehrával se v béčku,“ začal trenér rozebírat polského fotbalistu. „V týdnu vypadal strašně dobře, a to jako rychlostně a střelecky. A v situaci, ve které jsme byli, kdy nikdo nepřišel ze ilných hráčů, jsme cítili, že by nám právě v Jihlavě mohl pomoci jako nový hráč, který nebyl zatížen stávající situaci. V prvním poločase se trochu rozkoukával, po přestávce už tam měl dobré věci, dobré situace,“ chválil trenér..

Opavští se prosadili v Jihlavě po dvou střelách z dálky. „Hráče jsme před utkáním nutili k tomu, abychom byli více hladoví v šestnáctce, chodili do ve větším počtu. Chtěli jsme také aby kluci více stříleli a nesnažili se hledat za každou cenu lepší pozice. To se v Jihlavě vyplnilo,“ zakončil Roman West.