Není to tomu, tak dávno, co jste tvrdil, že Opava nikoho nehodlá ze základního kádru v zimní přestávce prodávat. Nakonec ale ve čtvrtek přestoupil Denis Kramář do olomoucké Sigmy. Můžete tento kroku trochu osvětlit? Ano, řekl jsem, že nikoho prodávat nebudeme, zatím si stojím. Nechtěli jsme nikoho pouštět, ba naopak plánujeme tým posílit. Ale na Denise přišla zajímavá nabídka, jak pro klub, tak pro něj. Sám navíc přišel s tím, že chce do Sigmy odejít, bere to jako velkou výzvu, posun v kariéře. Domluvili jsme se tak na přestupu. Denisovi přeji, ať se mu daří. Uděláme vše proto, aby se nám ho podařilo adekvátně nahradit. Chceme přivést hráče, kteří nám pomohou naplnit cíle, které máme. Potřebujeme se, co nejrychleji odpoutat od pásma sestupu a následně hrát o příčky nejvyšší Věřím, že tenhle měsíc k tomu dopomohou i jednání s městem, kdy do klubu vstoupí partneři, kteří nám zajistí financování.

Před startem přípravy jste mluvil o posílení týmu. Čas letí, nyní odešel navíc Denis Kramář. Dá se tak očekávat, že se k týmu přípojí někdo nový už v nejbližších dnech?

Pracujeme na tom. Přestupní období končí patnáctého února. Ligové týmy mají nějakým způsobem uzavřené kádry. Probíhají jednání s více hráči, o které máme zájem., pondělí odjíždíme na soustředění. Je možné, že možná posila se objeví už v Rakousku. Děláme všechno proto, aby se nám podařilo přivést hráče, kteří, nejen, že nehradí Denise, ale ještě více zkvalitní náš kádr a pomohou nám naplnit naše nejbližší cíle.

Momentálně Opava testuje hráče z nižších soutěží. Ve čtvrtek ukončil přípravu s týmem Tomáš Buchvaldek, Přitom v přípravných zápasech si nevedl špatně…

Tomáš Buchvaldek není špatným fotbalistou. Hovořili jsme spolu, řekl jsem mu, v čem já vidím jeho nějaké nedostatky. Na druhou stranu je mu teprve dvacet let, má prostor se zlepšovat. V současné době by musela proběhnout jednání mezi Hlučínem a Opavou. Domluvili jsme se hráčem, že si za nějaký čas můžeme znovu sednout. A to i proti, až budeme vědět, co by Hlučín za něj chtěl. Ve hře jsou tréninkové kompenzace. A druhá věc, na základní sestavu to momentálně u něj není. Ale když bude pravidelně nastupovat v MSFL, tak se k jeho působení v Opavě můžeme vrátit.

Opava vyhrála v Polsku, v pondělí odjíždí do Rakouska

Do dvou zápasů naskočil australský záložník Thomas Whiffen, v obou se zapsal mezi střelce…

Thomas nás zatím mile překvapil, jakým způsobem se prezentuje. Je to i hodně pozitivní kluk, který má určité předpoklady. Za mě má obrovský potenciál do budoucna. Budeme nyní jednat s jeho australským týmem Sydney FC, za jakých podmínek, by se mohl stát hráčem Opavy. Zájem o něj máme.

Z posil jste zatím udělali brankáře Alexe Fojtíčka, proč?

Náš trenér brankářů na něj dostal tip. Prošel si i Manchesterem United, což je nějaká známka, ale to nehraje až takovou roli. Za mě musí dál prokazovat výkonnost. Momentálně máme v kádru áčka tři gólmany. Ten nejlepší z nich bude chytat. Navíc v béčku máme jen jednoho, takže jeden z těch tří, bude vyplňovat pozici v rezervě. Máme čtyři brankáře na dva týmy, což je normální standard.

Nyní vás čeká soustředění, které ale původně v plánu nebylo…

Na začátku přípravy bylo v kabině řečeno, že finance v kabině momentálně na soustředění nejsou. Ale mi se podařilo přesvědčit partnery, aby nám na soustředění přispěli. Podařilo se. Díky toho máme osmdesát procent soustředění pokryto z nových partnerských smluv. Tím, že trenér Peter Hlinka má skvělé kontakty v Rakousku, tak zajistil ubytování a tréninkové plochy.

A jaký máte program v Rakousku?

V pondělí odjíždíme do Grazu, kde v úterý odehrajeme přípravný zápas s AK Graz. Jedná se rakouský druholigový klub, který jde na postup. Bude to náš nejkvalitnější soupeř v přípravném období. Následně se přesuneme do Vídně, kde budou kluci trénovat do pátku. Po zpáteční cestě nás čeká v Kysúckém Novém Mestě přípravný zápas s Bánovou.