Opava v sobotu rozdávala radost. Po dlouhé době jste konečně vyhráli doma…

Chtěli jsme za každou cenu vyhrát. Myslím si, že výsledek ukazuje to, jak jsme si zatím šli. Od začátku až dokonce chtěli ukázat, že tři body potřebujeme, tak jsme to zvládli.

Vedli jste 1:0, pak ale přišla chvilková pasáž, kdy jste úplně vypadli ze hry. Soupeř měl dvě velké šance…

Je pravda, že trochu jsme polevili. Chtěli jsme dát druhý gól, ať je ještě více dostaneme na zem. Bohužel se nám to v té chvíli nepodařilo. Dali jsme možnost Žižkovu se nadechnout z penalty. Naštěstí přišla naše odpověď a v poločase jsme vedli.

Ve druhém poločase jste osobně dal soupeři třetí a rozhodující úder. Jak jste viděl váš gól na 3:1?

Jsem rád, že mi to tam spadlo a že jsem mohl pomoci týmu, protože si myslím, že jsme jim odskočili na dvougólový rozdíl a pak už nám to tam začalo padat. Střela mi sedla, už v předchozích zápasech jsem měl šance, ty se mi ale nepodařilo proměnit.

Vstřelený gól jste oslavil povedeným saltem. To bylo plánované?

(usměje se). Ano. Říkával jsem, že kdyby mi to tam mohlo spadnout, hlavně na domácí půdě, že ho udělám. Chtěl jsem potěšit rodinu a hlavně fanoušky něčím navíc. Chtěl jsem gól oslavit právě saltem.

Trénoval jste ho?

Když byl covid a moc se netrénovalo na hřištích. Tak jsem to zkoušel do sněhu, kde to tolik nebolí a tím pádem jsem se nebál to předvést. Je pravdou, že posledního půlroku jsem ho vůbec nedělal, ale věřil jsem si na to. Teď to bylo navíc v emocích.

Opava po sestupu do druhé ligy nemá příliš dobré výsledky. Nicméně vy osobně zažíváte půl rok z kategorie snů. Doposud jste nastupoval v nižších soutěžích…

Pro mě je to sen, protože před rokem jsem si nedokázal vůbec představit, že budu hrát fotbal na profesionální úrovni. Jsem strašně rád, že mohu být v opavském týmu. Dostal jsem šanci, kterou jsem využil. Rozhodně to není žádný konec mé práce. Chci se zlepšovat a pokračovat v ní dál.

Před příchodem do Opavy jste studoval nebo chodil do práce?

Studoval jsem vysokou školu v Hradci Králové. K tomu jsem hrával ve třetí lize.

V minulosti jste už v Opavě působil. Tušíte, proč jen tak krátce?

Hrál jsem dva roky v Opavě, a to ve čtrnácti a patnácti letech. Celý dorost jsem pak strávil v Hradci Králové. V Opavě to tehdy nebylo dobré. Chtěl jsem se zlepšovat, jít nahoru, to jsem ale tenkrát necítil, proto jsem se vrátil do Hradce.