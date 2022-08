Opava dala v pátek zapomenout na nepovedený zápas ve Varnsdorfu…

Je pravda, že první utkání sezony nám nevyšlo. Úvodní poločas jsme ve Varnsdorfu neměli dobrý. Ve druhém jsme začali dobře, pak ale přišel brejk na 3:1 a bylo po zápase. Nedařilo se nám eliminovat centrované míče soupeře. Dva góly jsme dostali ze standardek, což je nepřípustné. V týdnu jsme na těchto negativních věcech pracovali, hodně jsme se věnovali obranným standardkám. Myslím si, že v zápase s Duklou to bylo vidět. Už jsme tolik chyb nedělali.

Klíčem k pátečnímu vítězství byl vynikající úvod, souhlasíte?

Začátek nám vyšel parádně. Dali jsme rychlý gól, pak přidali druhý. Diktovali jsme tempo hry. Celý zápas jsme měli pevně v rukou. Dukla se po přestávce chtěla vrátit do hry. My jsme jí to ale neumožnili. Nedovolili jsme jí vstřelit kontaktní gól. Navíc nám vyšlo střídání. Tomáš Rataj přidal třetí gól a bylo hotovo.

Proti Dukle bylo vidět, že soupeř má problém s opavskou aktivní hrou…

V létě odešlo několik hráčů, ale to neznamená, že bychom změnili styl hry. Chceme vysoko napadat, presovat a soupeři vnutit náš styl hry. Musíme to udělat bez ohledu na to, zda hrajeme s Duklou nebo baráž s Bohemkou. Naše hra je fyzicky náročná i pro nás, ale přináší své ovoce. Naším cílem je v každém utkání dominovat. Je vidět, že i mladí kluci, kteří v létě přišli, jsou hladoví a tak to má být.

Vy jste se blýskl krásnou střelou, která přinesla druhý gól v síti Dukly.

(usměje se) Baví mě střílet z dálky. Trenér i spoluhráči mě nabádají, abych se snažil střílet. Není to ovšem až tak jednoduché. Ne vždy máte prostor. Ve druhém poločase jsem zkoušel znovu pálit, ale soupeř mě zablokoval. Snažím se střelbu pilovat při každém tréninku.

Dá se říci, že šlo o nejhezčí gól vaší dosavadní kariéry?

(usměje se) Koukal jsem hned po zápase na telefon, jako musím uznat, že mi to sedlo krásně. Ale myslím si, že už jsem dal během kariéry hezčí gól. Mám ale radost z každé branky, kterou dám. Hlavně pak, že máme tři body.

Loňskou sezonu jste býval často zraněný. Děláte proti tomu něco?

Snažím se o sebe více starat. Věnuji se hodně regeneraci, pracuji s fyzioterapeutem a masérem. I když mám volno, tak u nás v Polsku se více o sebe starám, tak abych zranění předcházel. Dobře si uvědomuji, že když budu pravidelně hrát, mé sebevědomí půjde nahoru, bude odolnější, silnější. Příkladem může být konec loňské sezony, kdy jsem byl zdravý a moc se mi dařilo.

Opava proti Dukle naznačila svou sílu…

Věřím, že Dukla bude pro nás odrazovým můstkem do dalších zápasů a podaří se nám nastartovat série utkání bez prohry. V pátek jsme si ukázali, že můžeme hrát s každým. Pokud budeme vyhrávat, budou chodit fanoušci v takovém počtu, jako na baráž s Bohemkou. Jak se říká u nás v Polsku, tyto zápasy už zapáchaly ligou, a tu chceme všichni hrát.