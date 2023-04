„Je to pro mě velká čest, že mohu hrát za muže,“ svěřil se Deníku mladý útočník. „Je to zároveň velká změna. S dorosteneckým fotbalem se to srovnávat nedá,“ dodal.

Sobotní duel proti Jihlavě byl pro něj velkým zážitkem. „Nikdy jsem před tolika diváky nehrál. Najednou jdete na hřiště… Slyšíte opavský kotel, je to úžasný pocit. Moc se mi atmosféra líbila,“ přiznal Vojtěch Hranoš. Nervozitu cítil. „Před zápasem jsem nervózní byl. Když jsem ale vyběhl na hřiště, všechno ze mě spadlo. Soustředil jsem se na to, ať pomohu co nejvíce týmu,“ prozradil.

Premiéru v základní sestavě si odbyl proti béčku Slavie. Bránil ho čtyřnásobný mistr ligy Jan Bořil. Mladík se dostal i přes personu do jedné šance. „Šel jsem do souboje jeden na jednoho, dal jsem protihráči jesličky. Bohužel jsem vystřelil nad. Dalo se to vyřešit lépe,“ řekl skromně šestnáctiletý útočník.

Proti Jihlavě svou rychlostí na soupeře platil. V prvním poločase měl jednu velkou gólovku. „Solomon Omale si mě našel dloubáčkem, balón mi dobře skočil, vystřelil jsem levou z voleje na zadní tyč. Bohužel gólman míč vyrazil,“ popisoval Hranoš svou velkou šanci. Další jeho moment přišel ve druhém poločase. Po jeho nahrávce napálil Rataj do břevna. „Viděl jsem Ratyho, snažil jsem se mu dát balon pod sebe. Jeho pokus skočil na břevnu. Škoda, chyběl nám kousek ke třem bodům,“ litoval talentovaný fotbalista.

Opava podruhé za sebou přišla o body v nastavení. „Je to smůla, jsme z toho smutní. Věřím, že příště vytěžíme ze zápasu více. Tým máme dobrý,“ věří opavský teenager v opavský obrat k lepšímu.

V opavské kabině jsou mu spoluhráči nápomocni. „Hodně mi pomáhá Jirka Janoščín, který sedí vedle mě v kabině a taky Kryštof Lasák, ten mi hodně pomáhal, když jsem přišel do kabiny áčka. Ale i ostatní kluci jsou super. Kabina mě přijala výborně,“ pochvaluje si.

Vojtěch Hranoš je připraven i na to, že jeho premiéra v základní sestavě ho bude něco stát. „Něco zaplatit budu muset, ale jelikož jdu z mládeže, tak budu mít nižší sazbu. Určitě připravím i nějaké občerstvení. Musím ještě zjistit, co se nosí,“ pousmál se.

Vedle fotbalu Vojtěch Hranoš ještě studuje v Opavě střední školu, a to na Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické. „Jsem ve druhém ročníku a mám individuální plán. Do školy chodím na testy. Musím říci, že je to náročné,“ přiznal šestnáctiletý klučina. Jeho spolužáci mu fandí. „Někteří chodí i na zápasy, na fotbal v Opavě se mě ptají,“ poznamenal.

Klíčovou roli v jeho životě hraje maminka. „Je můj největší fanoušek a taky mi dělá veškerý servis. Bez ní by to prostě nešlo, fotbal bych nehrál. Pomáhá mi s náročným programem, nic pro ní není problém,“ vyzdvihuje obrovskou důležitost své mámy mládežnický reprezentant.

Fotbalovou kariéru má skromný kluk z Opavy rozjetou skvěle. Dostává pravidelné pozvánky do mládežnických reprezentací. Nově začíná nabírat zkušenosti v dospělém fotbale.

„Věřím, že se v dorostenecké reprezentaci udržím, a to i díky tomu, že mohu být součástí druholigového týmu v Opavě. Dobře vím, že musím na sobě tvrdě pracovat. Zadarmo nic člověk nedostane,“ uvědomuje si Vojtěch Hranoš.

Rád by v budoucnu napodobil Libora Kozáka. „Libor má skvělou kariéru. Ukázal, že i z Opavy se dá dostat do nejlepší evropské ligy. Kdybych šel v jeho stopách, bylo by to krásné,“ zakončil povídání Vojtěch Hranoš.