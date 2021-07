Opavský talent Kramář naskočil v sedmnácti do ligy! Fandí mu celá rodina

Další z opavských talentů Denis Kramář měl jasně nalajnováno, že bude hrát fotbal. Rodák z Bolatic pochází z fotbalové rodiny. Děda Miroslav to v barvách Bohumína dotáhl jako útočník až do druhé ligy. Táta Tomáš chytával třetí nejvyšší soutěž za Dolní Benešov a stále aktivně kope za Bolatice. Sedmnáctiletý Denis to může z celé rodiny dotáhnout nejdále. Na kontě už má totiž i pět zápasů v nejvyšší soutěži.

Denis Kramář v akci | Foto: Petr Widenka

Opava se momentálně připravuje na druholigový ročník. Denis Kramář se v obou dosavadních přípravných duelech objevil v základní sestavě. „Těší mě důvěra trenéra Westa. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit do obou zápasů od začátku,“ pochvaluje si sedmnáctiletý útočník. Letní dril je hodně náročný. „Dostáváme pořádně zabrat. Únava je znát, ale všichni dobře víme, že těžkou přípravu potřebujeme. Máme před sebou náročnou sezonu,“ dobře si uvědomuje Denis Kramář. Byť Slezský FC prožil smutnou sezonu, která vyvrcholila sestupem o patro níže, bolatický rodák prožíval nejpovedenější období své kariéry. Trenér Radoslav Kováč si ho stejně jako další mladé hráče vytáhl z dorostu a dal mu šanci v lize. Sportovní bleskovky z Opavska Přečíst článek › Denis Kramář si premiéru v nejvyšší soutěži odbyl v domácím duelu s Mladou Boleslaví. „Paradoxně nám mladým pomohl covid. Hlavně v následném zápase po Boleslavi nás mladých v Liberci hrálo hodně,“ vzpomíná mladý útočník. „Osobně si myslím, že mi pomohlo i to, že jsem byl posunut do prvního týmu, který mohl být na rozdíl od ostatních pořád v plném tréninku,“ přidává svůj postřeh student opavské Obchodní akademie. Nakonec v loňském ročníku FORTUNA:LIGY naskočil do pěti zápasů. V nejvyšší soutěži nasbíral 139 minut. „Po zápase v Liberci jsem z toho vypadl, ale v závěru ligy jsem už zase naskakoval,“ pokračoval v povídání útočník, který své první fotbalové krůčky začal v rodných Bolaticích. U Kramářů žije fotbalem celá rodina. Táta Tomáš chytal MSFL za Dolní Benešov, děda Miroslav byl dokonce kanonýrem druholigového Bohumína. „Fotbal doma řešíme hodně. Celá rodina jím žije. Jsem za to rád, cítím velkou podporu. Hlavně brácha sleduje úplně všechno. I proto mě mrzelo, že některé zápasy byly úplně bez diváků,“ pravil Denis Kramář, který stejně jako děda hraje v útoku. Byť je mu sedmnáct, z celé rodiny to už dotáhl nejdál. „S dědou se trochu na toto téma pošťuchujeme,“ dodal závěrem.

