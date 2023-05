Trenére, máte před sebou těžkou misi, a to zachránit Opavu ve druhé lize. Co vás vedlo k tomu, že jste nabídku přijal?

Jednak je to velká chuť trénovat, ale nejen ta. Opavu považuji za velký klub, za jeden z největších ve druhé lize, který patří na hranu první ligy, nebo do ní. Pro mě je to velká výzva. Chci pomoci Opavě k záchraně, tvořit sportovní směr a pomoci klub stabilizovat. Není to jednoduchá mise, mám ale tyto výzvy rád a jsem odhodlán pro to udělat vše, co umím.

Trenérská práce vám už hodně chyběla?

Bez trenérské práce jsem úplně nebyl. Trénoval jsem v různých akademiích, měl jsem spoustu tréninkových jednotek. Neměl jsem ale týmové tréninky, ve smyslu přípravy na zápas. Na druhou stranu jsem měl možnost vidět strašně moc utkání, ještě více, než kdybych byl aktivní trenér. Mohu říci, že druhou ligu mám dobře načtenou.

Jak vnímáte současnou Opavu, které patří patnáctá příčka v druholigové tabulce?

Jsem velmi mile překvapený, jak to tady funguje uvnitř klubu. Samozřejmě nejsem imunní k informacím, které se ke mně dostávaly. Opava má jistou míru nestability, ale tady v klubu se pracuje velmi dobře. Působí to na mě celistvě, jednotně. Všichni chtějí táhnout za jeden provaz. Výměna trenéra je spojena s tím, že se hledá nějaká cesta, která bude úspěšnější. V poslední době se dost psalo o tom, že se mění hodně trenéři a že to není dobře. Je si ale třeba uvědomit, jak moc vyrovnaná druhá liga je. Za mě nejvíce za posledních patnáct let. Všichni říkají, že chtějí udělat halóefekt, aby do týmu vnesli další energii, pokud si myslí, že energie klesá. Chtějí týmu pomoci.

Jak vnímáte současný tým Opavy?

Jsou tady pracovití hráči, velmi vnímaví. Snaží se rychle pojmout naši spolupráci. Na nic nečekáme, abychom rychle poznali, co chceme hrát, jakým způsobem chceme dojít k vítězství v nejbližších zápasech. Musím říci, že i tady vidím samá pozitiva.

Opava naposledy vyhrála třicátého září, je na týmu vidět velká deka?

Čekal jsem, že deka bude větší. Není to zase tak strašné. Tým byl v situaci, kdy se pořád říkalo, že to není špatná hra, že se zachrání. Dá se to přirovnat k tomu, když se probudíte z kocoviny a najednou si říkáte, co s tím budu dělat, jak dlouho ta hlava bude bolet. Vnímám, že bolehlav tady je. Za vším jsme ale udělali tlustou čáru. Pracujeme velmi dobře, hráči jsou dobře nastaveni. Řekl bych, že v týmu je i potenciál. Musím ale také říci, že z krátkodobého hlediska to nemusí hrát úplně rozhodující roli. Nyní se dívám jen k nejbližším zápasům a snažím se tým připravit co nejlépe na to, co nás asi čeká jak po stránce sportovní, organizační , tak i mentální. Hlavně abychom naši těžkou misi zvládli. Všichni dobře víme, že hrajeme s prvními čtyřmi týmy v tabulce a dvěma nejohroženějšími. To nás předurčuje k tomu, že máme nejhorší výchozí pozici. Slavie má navíc ještě zápas k dobru. To si perfektně uvědomuji. Přicházím do Opavy s tím, že jsem spoluodpovědný za konečný celkový výsledek. Není to tak, že tady jdu něco zkoušet. Beru to tak, že když se sestoupí, bude to z větší části i moje vina.

Co je třeba udělat pro to, aby se tým nakopl?

Z mé strany se už kroky dějí. Hráči přistupují výborně k tréninkům. Je tam jisté odhodlání a intenzita v tréninkovém procesu. Musíme hráče až brzdit. Máme připravená i další cvičení, která ještě nedáváme, protože intenzita je vysoká. Cítím z kluků maximální odhodlání udělat všechno pro to, abychom vyhráli nejbližší zápas.

Velkým problém opavského týmu je střílení branek. Dal jich nejméně z celé soutěže…

Dvacet vstřelených gólů je jednak nejméně z celé soutěže a jednak to tým předurčuje k problémům se setrváním. Nemyslím si, že nás úplně momentálně trápí ofenzíva. Nás trápí v podstatě organizace hry. Z toho vyplývá dobrá ofenziva a dobrá defenziva. Zabýváme se organizací hry bez míče a s míčem. Věřím, že budeme úspěšní. Mimochodem tady jsou hráči, kteří jsou schopni střílet góly.

Máte před sebou první těžkou překážku, a to domácí duel s Karvinou, která hraje o postup. Navíc vám bude určitě chybět vykartovaný Jiří Janoščín…

Máme několik zraněných hráčů, máme mimo hru kapitána. Ačkoliv budeme oslabení, do zápasu jdeme s cílem, že ho chceme vyhrát. Uvědomujeme si sílu soupeře. Máme šanci na výhru stejně jako Karviná. Tlak je na obě strany stejný. Pokud Karviná neskončí první, bude to mít přes baráž nesmírně složité. První místo je pro ně priorita, což znamená téměř všechny zápasy do konce jara vyhrát.