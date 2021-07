Sobotní zápas rozhodně nenudil Šance se střídaly na obou stranách. Na jedné straně pálil zahodil tutovku Mikuš, na druhé po přesné přihrávce Holíka netrefil bránu Didiba. Po přestávce vychytal Ščudlu Ciupa a když se hlavou neprosadil Rychlý, udeřil ligista. Jurásek si prostrčil míč mezi dvěma opavskými hráči, zpětnou přihrávkou poslal míč na Zycha, který prostřelil Digaňu. Na tuto branku již Opava nedokázala odpovědět a prohrála 0:1.

„Na to, v jaké jsme v únavě, jsme se v utkání s velmi kvalitním soupeřem dostávali do hodně šancí. Ale ta nula, zvlášť doma, je špatná. Dva, tři góly jsme měli jednoznačně dát. Kluci měli motivaci, že když vyhrajeme, dostanou dva dny volno, což by jim teď po dvou týdnech dvoufázových tréninků hodně pomohlo. Naše snaha ale byla málo. Nedotáhli jsme do konce zajímavé situace. V první půli měl jasnou tutovku Didi. Ve druhé půli jsme měli v prvních patnácti minutách tři velké šance, ale nula gólů, to je prostě špatně,“ okomentoval zápas opavský trenér Roman West.

SFC Opava – Karviná 0:1 (0:0)

Branka: 79. Zych. Rozhodčí: Proske – Žurovec, Dudek. Diváci: 441.

Opava, I. poločas: Digaňa – Celba, Hnaníček, Helebrand, Janoščín – Šigut, Tiéhi, Didiba, Helešic – Holík, Kramář. II. poločas: Digaňa – Putyera, Rychlý, Vrána, Kadlec – Darmovzal, Večerka, Gorčica, Ščudla – Smékal, Kubů. Trenér: Roman West.