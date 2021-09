/FOTOGALERIE/ Další bodovou ztrátu z domácího trávníku hlásí fotbalová Opava. Slezané hráli s Táborskem 0:0. V ofenzivě toho moc nepřevedli. Výběr trenéra Romana Westa si čistou tutovku nevypracoval. To Jihočeši byli nebezpečnější, nejvíce pak z ostravského Baníku zapůjčeny Tijany.

Roman West právě dostává žlutou kartu | Foto: Deník/Petr Widenka

„Co se týká brankových šancí, tak jsme měli nejlepší část hned v úvodu, kdy měl Pikul střelu a dvakrát se do zakončení dostal Pisačič,“ začal po utkání s komentářem trenér Opavy Roman West. „V dalším průběhu tam z naší strany byly spíše jen střely, nějaké centry, což bylo málo,“ uznal trenér. Jihočeši byli nebezpeční. Hlavně Tijani byl v tomto směru aktivní. „Je třeba vidět i šance soupeře. Obrovsky nám pomohl brankář Tomáš Digaňa, který chytil tři gólovky. Z tohoto pohledu můžeme být rádi za bod,“ přiznal kouč SFC Opava a pokračoval: „Všichni vidí, jak zápasy jsou vyrovnané. Musíme být rádi za každý bod. Je to o chybách, o šancích. Gólovek jsme si teď vytvořili málo. Těší nás ale nula vzadu, v tom vidím pozitivum,“ řekl Westa a dodal: „Je třeba vidět i to, že oproti začátku přípravu jsme minus dvacet hráčů. Nedávno odešel ještě Tiéhi, což nám ubralo na hernosti vzadu. Ano, hraje tam Adam Rychlý, který vyhraje spoustu hlav, je hodně soubojový. Je to ale o menší kreativitě.“