Po třineckém duelu byl rodák z Bolatic pořádně smutný. „Třinec byl hratelným soupeřem, měli jsme bodovat, měli jsme vyhrát, ale realita je jiná,“ hlesl Kramář po utkání. Prvních dvacet minut příliš fotbalové krásy nepobralo. „Představovali jsme si, že budeme hrát jinak. V prvních dvaceti minutách to bylo dost rozpačité. Vůbec jsme nehráli, co jsme chtěli,“ kroutil hlavou talentovaný útočník k úvodu zápasu.

První vlaštovkou k lepším zítřkům měla být šance Lukáše Holíka, který trefil nohy gólmana Hasalíka. „Bylo to v době, kdy Třinci docházely síly, měli jsme v této pasáži dát gól. Téhle situace jsme nevyužili,“ mrzelo Kramáře.

Sám se taky dostal do zakončení po centru Matěje Helešice. „Jen jsem balon lízl hlavou. Podruhé jsem to měl na dlouhou nohu,“ komentoval své akce. „Po přestávce nám dal Třinec gól a my se pak už k ničemu nedostali,“ konstatoval Denis Kramář.

Opava přitom v úvodních dvou kolech svou hrou uchvacovala. Proti Vlašimi, poté i Brnu si Opava vytvořila nespočet šancí, v dalších dvou duelech už to bylo horší. Ukázalo se, že Slezané mají problém hrát proti týmům, kteří sazí především na dobrou defenzivu. Třinec byl toho důkazem. „Je pravdou, že v prvních dvou kolech nám to šlo, teď je to jiné. Musíme ale zvednout hlavu a jít dál. Máme před sebou domácí zápas s Chrudimí, ten musí být pro nás tříbodový,“ zdůraznil jasně Denis Kramář.

Osmnáctiletý útočník, který má na kontě i pět startů v první lize zatím na premiérovou branku čeká. „Zatím mám smůlu, ale na ní se nechci vymlouvat. Věřím, že brzy střeleckou smůlu protrhnu, nejlépe už teď v sobotu. Věřím, že pak mi to už padat,“ zakončil Denis Kramář.

Zápas s Chrudimí začíná v sobotu od sedmnácti hodin.