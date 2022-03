Opava se chystá zkrotit Ďábly a taky borce z NHL

V této sezoně Šigut odehrál za Opavu ve druhé lize 14 zápasů a v listopadovém duelu s Varnsdorfem se blýskl i dvěma góly. Jeho výkony zaujaly i trenéra reprezentační dvacítky Jiřího Žiláka, který Šiguta povolal na zápasy v Portugalsku a s Polskem.

„Je to pro mě splněný sen, v reprezentaci jsem dosud nikdy nebyl ani mezi náhradníky. Teď jsem strašně šťastný, budu se snažit ukázat, že do týmu patřím a udělám vše pro to, abych byl povoláván i na další reprezentační srazy,” říká.

Náznaky, že by se měl dostat do reprezentační dvacítky, neměl. „A ono to vyšlo. Znám tam pár kluků, už se moc těším,” uvedl mladý talent. „Ve druhé lize hraju pravidelně. Myslím, že podávám docela dobré výkony, což mi do reprezentace určitě pomohlo. Chtěl bych hlavně poděkovat klukům v týmu, trenérům a vedení, bez nich bych se tam nikdy nedostal,“ dodal.

S Portugalskem bude český tým hrát v Lisabonu, Poláky přivítá 28. března ve Frýdku-Místku. Tedy ve městě, kde Šigut s fotbalem začínal. „Bude to zvláštní. Na ten zápas se těším. Budu mít v hledišti spoustu kamarádů a rodinu. V obou duelech, pokud dostanu šanci od trenérů, odvedu maximum, hlavně si to chci užít,” hlásí.

Velkou radost mají ze Šigutovy nominace také ve Vratimově, odkud se vydal do světa velkého fotbalu. „Vidím v něm neskutečný posun, jak mentálně, tak tréninkově. Nastavil si své cíle a maká, aby si je splnil. Reprezentace je pro něj odměnou za jeho dosavadní přístup ke všemu, co dělá,” uvedl na Šigutovu adresu sportovní ředitel Vratimova Daniel Černaj.